Нет правовых оснований: Польша не видит никаких последствий после запрета украинского агроимпорта

Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус не боится наказаний со стороны ЕС и ВТО из-за запрета агроимпорта из Украины, поскольку считает, что такой шаг находится в рамках действующего законодательства.

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Польша не беспокоится о недоразумениях со стороны Европейского Союза и Всемирной торговой организации (ВТО) после принятия решения об одностороннем запрете на импорт украинских сельскохозяйственных товаров, пишет Euractiv, цитируя польского министра сельского хозяйства Роберт Телуса.

"Мы бы не хотели внедрять односторонние решения — мы были бы счастливее, чтобы это сделал ЕС, что было бы настоящим подходом солидарности ЕС, но мы были вынуждены ввести решение в одностороннем порядке, чтобы защитить наших фермеров", — отметил польский чиновник в кулуарах встречи министров сельского хозяйства ЕС в понедельник, 18 сентября.

По мнению Телуса, пишет издание, нет "никаких существенных аргументов" для того, чтобы не продлевать запрет. При этом решение Еврокомиссии он назвал "чисто политическим".

На вопрос, боится ли министр последствий от этого шага, который, вероятно, нарушает законодательство ЕС, ведь именно союз имеет исключительную компетенцию в торговле, министр ответил чересчур уверенно.

"Ничего не происходит. Я слышу, что на Польшу подадут в суд за поддержку фермеров, но это смешно. Если я делаю хорошие вещи для польских фермеров и фермеров ЕС, я не должен бояться правил, которые идут в неправильном направлении", — сказал Телус, добавив, что не понимает, какой будет правовая основа для этого иска.

В то же время министр раскритиковал ЕС за то, что тот переложил ответственность за импортный контроль на Украину. Согласно компромиссу Еврокомиссии, объявленному в пятницу, 15 сентября, Украина согласилась представить план действий по наилучшему урегулированию ситуации и ввести любые правовые меры, включая, например, систему лицензирования экспорта. Кроме того, Украина должна принять действенные меры для контроля за экспортом четырех групп товаров, чтобы предотвратить любые искажения рынков в соседних государствах-членах.

"На самом деле подхода нет — говорят лишь, что Комиссия не растягивает и требует от Украины подготовить какую-то стратегию, но это роль ЕС, а не Украины", — заверил Телус, отметив, что растерзанная войной страна даже не является членом ЕС.

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В то же время министр утверждает, что другие руководители профильных министерств стран ЕС придерживались подобной Польше позиции, подчеркивая необходимость разработки "механизмов решения вопроса украинской продукции". Однако несколько стран-членов ЕС, в том числе Испания, которая сейчас председательствует в ЕС, высказались против этого шага.

"Любая страна, которая предпринимает односторонние действия, ограничивая доступ к единому рынку, кажется мне вне закона ЕС", — сказал журналистам министр сельского хозяйства Испании Луис Планас.

Агроэкспорт Украины и страны ЕС — что произошло

Комментарии относительно продления/непродления временного запрета на импорт украинского зерна появились после того, как Польша, Словакия и Венгрия объявили о введении односторонних ограничений после того, как Еврокомиссия решила не продлевать этот временный запрет для пяти соседей Украины с ЕС.

Запрет охватывал пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника, и сначала был нацелен успокоить страны, в которых еще в апреле этого года были введены определенные ограничения на украинскую агропродукцию, из-за рыночного давления на фермеров этих стран.

Решение ЕК не пролонгировать запрет вызвало возмущение среди прифронтовых стран ЕС, самой активной из которых оказалась Польша.

Украина официально подала запросы на консультации со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО, о чем вчера, 18 сентября, заявила вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко.

"Для нас принципиально важно доказать, что отдельные страны-члены не могут запретить импорт украинских товаров", — подчеркнула Свириденко.

В ответ Польша и Словакия заявили, что не будут отменять односторонние ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после инициирования обжалования в рамках ВТО. Для Украины же действия трех стран ЕС на минувшей неделе являются нарушением международных обязательств.

"Все страны-члены блока должны координировать и согласовывать торговую политику, поскольку она относится к исключительной компетенции ЕС. Нам нужны солидарность с ними и защита интересов фермеров. Поэтому мы подаем на них иски в ВТО", — отметила в заявлении украинский министр экономики.

По словам Свириденко, запрет уже сказался на аграрном секторе Украины.

"Отечественные экспортеры уже понесли и несут значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических сделок", — говорится в сообщении.

Свириденко добавила, что все же Украина надеется, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется выяснять отношения в судах.

Напомним, что, как писал Фокус, ЕС изучает альтернативные маршруты для украинской агропродукции через Италию и Грецию. До сих пор Еврокомиссия сняла эмбарго на поставки украинского зерна.

Кроме того, в Болгарии фермеры вышли на протест из-за продолжения импорта агропродукции из Украины, а Венгрия, Польша и Словакия ответили Украине на угрозы пожаловаться во Всемирную торговую организацию из-за ограничений на ввоз зерна.