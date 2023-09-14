ЕС изучает альтернативные маршруты для украинского зерна через Италию и Грецию, – Еврокомиссия

По словам представительницы ЕК, необходимо достичь показателей в 4 миллиона тонн через этот коридор до конца года.

Related video

ЕС изучает возможность привлечь Италию и Грецию в так называемый "коридор солидарности" для экспорта украинского зерна. Об этом заявила представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер.

По ее словам, благодаря "коридору солидарности" удалось снизить затраты на логистику на 50%.

Также в ЕС стремятся достичь показателей в 4 миллиона тонн через этот коридор до конца года.

"Параллельно, конечно, нам нужно укрепить другие коридоры и есть альтернативные маршруты. Именно вчера во время встречи Совместной координационной платформы мы не только пригласили страны Балтии и Хорватии, чтобы обсудить альтернативные пути, но мы также включили Италию и Грецию, как потенциально новые маршруты экспорта украинского зерна", – отметила представитель Еврокомиссии.

Комментируя истечение срока действия запрета на импорт украинского зерна, в Еврокомиссии заявили, что решения на уровне ЕС пока нет.

Однако Гарсия Феррер отметила, что до полуночи 15 сентября "еще время". Она пообещала, что будет принято лучшее решение для всех сторон.

2 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не откроет границу для ввоза украинского зерна. Он объяснил, что ограничительные меры касательно зерна из Украины защищают польских фермеров.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что в ответ на такие действия польской стороны, Украина обратится в арбитраж ВТО касательно компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле.

Польские СМИ 6 сентября также сообщили, что украинских депутатов предупредили о временном запрете на выезд в Польшу на фоне эмбарго на импорт зерна украинского зерна.