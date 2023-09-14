ЄС вивчає альтернативні маршрути для українського зерна через Італію та Грецію, — Єврокомісія

За словами представниці ЄК, необхідно досягти показників у 4 мільйони тонн через цей коридор до кінця року.

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ЄС вивчає можливість залучити Італію та Грецію до так званого "коридору солідарності" для експорту українського зерна. Про це заявила представниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер.

За її словами, завдяки "коридору солідарності" вдалося знизити витрати на логістику на 50%.

Також у ЄС прагнуть досягти показників 4 мільйонів тонн через цей коридор до кінця року.

"Паралельно, звичайно, нам потрібно зміцнити інші коридори, і є альтернативні маршрути. Саме вчора під час зустрічі Спільної координаційної платформи ми не тільки запросили країни Балтії та Хорватії, щоб обговорити альтернативні шляхи, але ми також включили Італію та Грецію як потенційно нові маршрути експорту українського зерна", — зазначила представниця Єврокомісії.

Коментуючи закінчення терміну дії заборони на імпорт українського зерна, у Єврокомісії заявили, що рішення на рівні ЄС поки що немає.

Однак Гарсія Феррер зазначила, що до опівночі 15 вересня "ще є час". Вона пообіцяла, що буде ухвалено найкраще рішення для всіх сторін.

2 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща не відкриє кордон для ввезення українського зерна. Він пояснив, що обмежувальні заходи щодо зерна з України захищають польських фермерів.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що у відповідь на такі дії польської сторони, Україна звернеться до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі.

Польські ЗМІ 6 вересня також повідомили, що українських депутатів попередили про тимчасову заборону на виїзд в Польщу на тлі ембарго на імпорт зерна українського зерна.