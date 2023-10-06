В Раде устроили потасовку: Гончаренко заявил, что Тищенко оставил его без штанов (видео)

По словам нардепа Гончаренко, Тищенко назвал его "петухом из Одесщины" и требовал, чтобы лидер партии Порошенко исключил его из фракции.

В Верховной Раде Украины произошла потасовка между депутатами Алексеем Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") и Николаем Тищенко (исключен из фракции "Слуга народа"). Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил нардеп Гончаренко.

Инцидент произошел во время рассмотрения бюджета. Гончаренко якобы предложил правки о возвращении вылат для военных в тылу, об увеличении выплат военным и о социальном обеспечении военных. Однако его предложения были отклонены.

Тищенко обвинил Гончаренко в связях с "Партией регионов" и оскорбил его, назвав "петухом из Одесщины". Гончаренко, в ответ, снимал этот инцидент на видео. В этот момент началась потасовка. Тищенко попытался отобрать у Гончаренко телефон, но Гончаренко сопротивлялся. В ходе борьбы Тищенко порвал Гончаренко штаны.

Тищенко также требовал, чтобы лидер партии Петр Порошенко исключил Гончаренко из своей фракции и политического процесса в стране. Скандальное выступление было прервано председателем ВР Русланом Стефанчуком, который потребовал остановить беспорядок.

Однако Тищенко продолжил свою речь, после чего Стефанчук призвал его вернуться на свое место, и Тищенко ушел под крики "Позор".

Нардеп Гончаренко, завершив свою съемку, вступил в перепалку с несколькими другими депутатами, что привело к потасовке.

Напомним, это уже не первый инцидент со странным поведением нардепа Тищенко в Верховной Раде. Днем ранее, 5 октября, сообщалось, что в кулуарах парламента он подрался с нардепом Александром Дубинским.