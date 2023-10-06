Драка в Киеве с участием нардепов Дмитрука и Куницкого: ОГП открыл уголовные дела

В Офисе генпрокурора заявили, что подозревают Александра Куницкого и Артема Дмитрука в умышленных телесных повреждениях средней тяжести, а также хулиганстве.

Генпрокурор Андрей Костин зарегистрировал уголовные производства из-за драки с участием нардепов Александра Куницкого (член фракции "Слуга народа") и Артема Дмитрука (исключен из фракции "Слуга народа"). Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, передает "Украинская правда".

"По факту инцидента, который произошел между народными депутатами и гражданином 5 октября в центре Киева, генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора добавляют, что правовая квалификация — умышленное средней тяжести телесное повреждение, а также хулиганство.

"То есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц", — отмечают в пресс-службе.

Уголовные производства объединены, а досудебное расследование поручили Главному следственному управлению ГБР.

Нардепы Дмитрук и Куницкий напали на человека: что известно

Вчера, 5 октября, стало известно, что в Киеве двое нардепов избили мужчину. Пострадавший вызвал полицию. По показаниям пострадавшего, он находился на улице, когда депутаты Артем Дмитрук, которого 16 ноября 2021 года исключили из фракции "Слуга народа", и действующий член фракции "Слуга народа" Александр Куницкий начали его снимать. Парня это возмутило и он подошел выяснить причину съема. Далее произошел конфликт и депутат Дмитрук ударил потерпевшего.

"Я стоял на улице, Дмитрук и Куницкий начали меня снимать. Начали меня толкать, говорить всякую гадость на телефон, что я там что-то выполняю или где-то работаю. Началась драка. Они меня начали бить", — рассказал пострадавший.

Он добавил, что Куницкий повалил его на землю, а Дмитрук начал бить кулаками по лицу.

Что об инциденте говорят нардепы

Впоследствии в социальных сетях опубликовали видео нападения народных депутатов Украины Артема Дмитрука и Александра Куницкого на мужчину в Киеве.

На кадрах можно увидеть, как народные избранники встретили потерпевшего на парковке. Они зажали его в угол и после непродолжительной беседы повалили на землю и начали избивать. Затем их разнял охранник.

Народный депутат Артем Дмитрук озвучил детали конфликта в Киеве. По его словам, мужчина, который заявляет о своем избиении, является сотрудником мошеннического "колл-центра" и в процессе схватки украл телефон и достал нож.

По словам Дмитрука, мужчина нанес ему удар одной рукой, а другой забрал телефон у нардепа Александра Куницкого.

"На этом видео вы можете увидеть как человек из мошеннического колл-центра наносит удар мне одной рукой, а другой забирает телефон у Александра Куницкого и пытается убежать с ним", — говорится в сообщении.

Артем Дмитрук отмечает, что пытался остановить "этого персонажа, который фактически украл телефон".

На кадрах, которые ранее публиковал и Александр Куницкий, видно, что между Куницким и потерпевшим происходит словесный конфликт. Первый говорит, что он народный депутат.

"Ага, народный депутат", — отвечает парень, вырывает телефон, который его снимает, и убегает.

Напомним, что 28 августа, в Одессе напали на нардепа Артема Дмитрука. Он приехал в один из бизнес-центров, чтобы проверить информацию о работе мошеннического колл-центра. Уже в офисе один из сотрудников нанес удары Дмитруку. Нардеп сам вызвал правоохранителей, чтобы зафиксировать инцидент, однако от госпитализации в больницу отказался.