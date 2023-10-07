Занимался рэкетом: на Закарпатье задержали депутата облсовета и кума Медведчука (фото)

Кум Медведчука организовал банду, которая "выбивала" из жителей региона деньги, сообщают в СБУ. Для этого они создавали искусственные конфликтные ситуации и требовали деньги за их решение.

В Закарпатской области СБУ задержала кума пророссийского политика и предателя Виктора Медведчука Ивана Чубирко, депутата облсовета от запрещенной партии ОПЗЖ и членов его преступной группировки. Они подозреваются в занятии рэкетом. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что группировка длительное время терроризировала жителей западного пограничья Украины. В результате спецоперации задержан лидер банды — действующий депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета. Им оказался давний соратник и кум Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной ячейки запрещенной партии ОПЗЖ.

В марте 2022 года Иван Чубирка даже планировал стать нардепом вместо своего однопартийца Ильи Кивы, который был лишен депутатского мандата.

Следствием установлено, что кум Медведчука организовал банду, которая "выбивала" из жителей региона деньги. Для этого они создавали искусственные конфликтные ситуации и требовали деньги за их решение. В случае отказа платить "дань" — бандиты угрожали потерпевшим насилием и "конфискацией" частного имущества.

СБУ выяснила, что депутат вместе со своей "правой рукой" — еще одним криминальным авторитетом, требовали с местного предпринимателя 135 тыс. долларов США. Чтобы "выбить" из него деньги, они угнали авто мужчины и обещали вернуть, когда тот выплатит им деньги.

"Сотрудники СБУ задержали депутата и его сообщника "на горячем" во время передачи им первой части денег в размере 20 тыс. долл. от пострадавшего предпринимателя", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники задержаны, им готовится сообщение о подозрении за вымогательство и незаконное завладение транспортным средством.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что 6 октября стало известно, что в Украине арестованы все активы, которые принадлежали подсанкционным бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала информаторов блогера Лебедева на Николаевщине. По данным следствия, Сергей Лебедев, которого обвиняют в государственной измене, создал собственную агентуру, в состав которой вошло 13 человек.