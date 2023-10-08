Тысячи мигрантов в Британии могут оказаться под открытым небом, — Independent

Британский премьер-министр Риши Сунак пообещал рассмотреть до конца 2023 года все дела о предоставлении убежища, которых с июня 2022 года до конца июня этого года накопилось 67 870.

Десятки тысяч людей, которые ищут убежища в Великобритании, могут оказаться под угрозой остаться бездомными, предупреждает Британский Красный Крест, пишет Independent.

Службы этой организации заметили, что с начала лета количество людей, зарегистрированных как беженцы, но находящихся в крайне бедственном положении, удвоилось. По их подсчетам, количество людей со статусом беженца, которые впоследствии оказались в нищете, выросло со 132 человек в июне и июле до 317 человек в августе и сентябре этого года.

"В некоторых частях Большого Манчестера беспризорность для одиноких мужчин стала почти гарантированной частью получения статуса беженца", — утверждал один из менеджеров благотворительной службы по делам беженцев.

Как выяснилось, причина состоит в том, что британское правительство ограничило время, в течение которого люди могут выселиться из временного убежища после того, как они получили статус беженца.

"Это 28-дневный так называемый период "переезда". Однако Красный Крест заявил, что наблюдал, как некоторые беженцы получили уведомление только за семь дней до срока, когда они должны были покинуть убежище", — пишет издание.

Британский Красный Крест подсчитал, что, исходя из процента людей, которые находились в приютах в июне прошлого года, по наихудшему сценарию может пострадать более 53 тысяч человек, которые вскоре должны будут покинуть убежище. И по меньшей мере половина из них может оказаться на улице.

"Когда они (искатели убежища. — Ред.) получают статус беженца, им нужно больше времени, чтобы найти жилье, работу или оформить льготы. Эти люди, вынужденные покинуть свои дома, уже испытали невероятную травму. Им нужны стабильность, поддержка и ощущение безопасности — лишение жилья только вызывает больше бед и трудностей", — сказал глава британского Красного Креста Алекс Фрейзер, призывая правительство продлить период для поиска жилья мигрантам хотя бы до 56 дней.

Ранее, по словам представителя Совета по делам беженцев, период предупреждения для людей со статусом беженца начинался с получения биометрического вида на жительство. Сейчас срок начинает отсчет с момента получения письма о предоставлении защиты.

Однако представитель Министерства внутренних дел, по информации Independent, опроверг эти данные и заявил, что они "не признают никаких прогнозов" и настаивал, что правительство оказывает поддержку беженцам, чтобы получить доступ к работе, льготам и жилью.

"Все заявления о предоставлении убежища рассматриваются с учетом индивидуальных особенностей. Мы поощряем людей как можно быстрее после получения решения строить свои дальнейшие планы, независимо от того, покидают они Великобританию после отказа или интегрируются в стране", — ответил на эти упреки представитель Министерства внутренних дел.

Премьер-министр Британии Риши Сунак пообещал, что до конца 2023 года власти рассмотрят все старые дела, которые находились в системе предоставления убежища на конец июня 2022 года. По состоянию на конец июня этого года решения ждало 67 870 таких дел.

Напомним, Фокус писал, что в рамках программы помощи украинские беженцы в Чехии бесплатно пользуются жильем и медицинским страхованием лишь 150 дней. А на дальнейшую поддержку от государства могут рассчитывать только некоторые категории граждан.

Кроме того, в Литве выплатят украинским беженцам средства для аренды жилья, однако денежные выплаты получат не все, отмечает Фокус. Также напомним, что в Германии беженцам собираются повысить размер базового пособия по безработице. Новые выплаты планируют утвердить с 2024 года.