"Для укрепления добрососедских отношений": Зеленский с визитом прибыл в Румынию, подробности

По данным администрации президента Румынии Клауса Йоханниса, на встрече будут подняты вопросы о путях дальнейшего усиления обширных мер, принятых и реализованных Румынией в поддержку Украины и ситуации с безопасностью в регионе и в Черном море, а также необходимые шаги для управления ею.

Во вторник, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Румынию. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Я прибыл в Бухарест, Румыния, для переговоров с (президентом) Клаусом Йоханнисом и укрепления наших добрососедских отношений", – отметил Зеленский.

Согласно высказыванию главы государства, во время этого визита будут обсуждаться следующие вопросы:

дальнейшее развитие сотрудничества в области безопасности;

укрепление авиационных и других международных коалиций;

повышение эффективности противовоздушной обороны Украины;

меры по обеспечению безопасности в Черном море и улучшение отношений с партнерами.

"Украина благодарна Румынии за поддержку, которая укрепляет наше государство, а также за конструктивную солидарность, которая позволяет нашим странам быть донорами безопасности для мира, в частности в сфере продовольственной безопасности. Мы уже построили и можем расширять сотрудничество, которое поддерживает стабильность для многих других стран", – отметил Зеленский.

Он назвал Румынию другом, "который пришел нам на помощь в самый темный день, и чья поддержка со временем становится все сильнее".

Кроме того, по данным румынского СМИ Romania-insider, на сегодня у президента Украины также запланированы встречи с главами румынского парламента и премьер-министром.

"Визит подтверждает продолжение безоговорочной поддержки Румынии Украиной в контексте незаконной войны России против этой страны, а также особый характер двусторонних отношений между Румынией и Украиной, их потенциал и необходимость обсуждения на самом высоком уровне. проекты и темы, представляющие взаимный интерес", — заявили в администрации президента Румынии Клауса Йоханниса.

Главы двух государств обсудят пути дальнейшего усиления обширных мер, принятых и реализованных Румынией в поддержку Украины и ситуации с безопасностью в регионе и в Черном море, а также необходимые шаги для управления ею.

"В то же время президент Румынии подчеркнет конструктивные и прагматичные подходы в приоритетных областях двустороннего сотрудничества и общих интересах, в частности, расширение трансграничных связей, развитие экономических связей, европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также полное соблюдение прав национальных меньшинств", — сказал тот же источник.

Напомним, 5 октября сообщалось, что Румыния вместе с НАТО усиливает ПВО на границе с Украиной. В Бухаресте считают, что российские атаки на дунайские порты Украины являются военными преступлениями, ведь в этом регионе нет никакого военного потенциала.