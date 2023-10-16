Массированные ракетные удары будут, но есть нюанс: эксперт объяснил, как Кремль готовится к атаке на Украину

Как отметил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, Россия имеет колоссальный потенциал к использованию беспилотников типа "Шахед" и будет их комбинировать с ракетами.

На сегодня в РФ могут выпускать около 60-80 ракет ежемесячно, плюс-минус 500 штук есть в запасе. Поэтому для более эффективного использования будет изменена тактика ударов на комбинированную — "шахеды", крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты. Об этом в комментарии Фокусу для материала "По прогнозу погоды. Когда и как Кремль возобновит ракетные удары по Украине" рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Мы уже видели их потенциал, с использованием до полутысячи беспилотников в месяц. Поэтому, они будут оставаться основой воздушных атак, к которым будут добавлять ракеты, когда нужно будет повлиять на какое-то решение. Эти решения будет диктовать военно-политическая ситуация", — говорит эксперт.

Основные цели остаются неизменными — объекты критической инфраструктуры, энергетика. Я думаю, что добавятся еще и военные аэродромы.

Романенко отмечает, что в осенне-зимний период Украине следует ожидать массированных ракетных ударов, но комбинированных, с использованием различных типов ракет и беспилотников типа "Шахед". Количество "шахедов" не уменьшается, в Татарстане строится завод, а на следующий год в РФ планируют полностью перейти на собственные барражирующие боеприпасы.

Больше читайте в материале Фокуса "По прогнозу погоды. Когда и как Кремль возобновит ракетные удары по Украине".

Напомним, в Украине были разработаны и утверждены планы по временному отключению электроэнергии на всей территории страны.