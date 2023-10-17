Оружие в обмен на остров. Что будет просить у Си Цзиньпина Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай. Это первый визит российского диктатора в великую мировую державу после того, как он оказался в изоляции в связи с вторжением в Украину. Фокус узнавал, к чему готовят лидеры России и Китая и какое влияние это окажет на геополитическую ситуацию.

Официальный повод для поездки — участие в форуме "Один пояс, один путь" (Belt and Road Initiative — BRI). Эта китайская инициатива направлена на развитие инфраструктуры и расширение глобального влияния Китая. На этот раз он соберет представителей 130 стран. В частности, в Кремле сообщили, Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином "развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", а также "актуальные региональные и международные проблемы".

Неофициально — Путин ищет для себя поддержку на нескольких уровнях: политическом, военном и экономическом. Россия стремится усилить так называемое безграничное партнерство, о котором упоминал Путин, посещая Китай за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину.

Особые отношения Путина и Си

Политологи говорят, Путин поехал в Китай, чтобы продемонстрировать миру, что он не изолирован, имеет определенную поддержку мировых лидеров. Однако лидеров, готовых принимать Путина, немного, особенно в условиях, когда в 124 странах мира его могут арестовать.

Напомним, предыдущий раз Си приезжал в Москву 20 марта 2023 года, то есть через несколько дней как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. После этого стало понятно, Путина могут задержать в странах, которые ратифицировали Римский статут. Однако Китай не является участником клуба этих государств, поэтому поездка для российского диктатора является безопасной.

К тому же у Си у Путина проявляют особые теплые отношения. По крайней мере публично. Путин везет лидеру КНР мороженое — эскимо и пломбир. Си в свою очередь не чурается обниматься с ним.

Си Цзиньпин один из немногих мировых лидеров, кто контактирует с Путиным и продолжает развивать бизнес с Россией Фото: Голос Америки

"За последнее десятилетие Си создал с путинской Россией самый значимый необъявленный альянс в мире. Соединенным Штатам придется смириться с тем неудобным фактом, что стремительно растущий системный соперник и реваншистская одномерная супердержава с крупнейшим в мире ядерным арсеналом тесно объединились в противостоянии США", — сказал Reuters Грэм Эллисон, профессор Гарвардского университета и бывший помощник министра обороны при Билле Клинтоне.

Зато украинский политолог Николай Давидюк считает, что Китай не стремится разрывать отношения ни с ЕС и США, ни Россией, поэтому будет пытаться балансировать. Однако баланс в понимании Китая может быть специфическим.

"Си Цзиньпин не является адекватным лидером, — говорит в комментарии Фокусу президент общественной организации "Либерально-Демократическая Лига Украины" Артур Харитонов, — Это не кто-то, кто понимает, как работает здоровая планета. Он является иррациональным, таким как и Путиным, только с огромными деньгами и гораздо более сильной армией"

В то же время Харитонов отмечает, что этот форум — очень важное для Путина мероприятие, а его участие еще было анонсировано еще в марте 2023 года, когда Си Цзиньпин посещал Москву.

Переговоры между РФ и Китаем: в ожидании окончательных договоренностей

"Это продолжение переговорного процесса, который начался между Си Цзиньпином и Путиным ранее, — продолжает Артур Харитонов, — Я подозреваю, они будут подписывать окончательные соглашения о китайской поддержке России. И это очень плохие новости для Украины. Потому что Россия получит фактически безграничные деньги на существование своего государства. В частности, китайские инвестиции в собственную инфраструктуру. Для Украины это скажется бесконечными российскими возможностями вести войны. Потому что России не нужны средства на восстановление страны, обеспечение своего населения. России, действительно, нужны деньги, чтобы воевать".

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили тему инвестиций в российскую экономику Фото: РИА Новости

И именно на эту тему накануне говорили министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И в Пекине.

"А еще о тех объектах, которые необходимы самому Китаю, — добавляет эксперт, — Например, покорение Арктики. Это особенно важный вопрос для Си Цзиньпина, он уже развивает инфраструктуру в заброшенном российском регионе, и получает прямой выход на военные базы США, Канады и в целом НАТО. Потому что Арктика контролируется НАТО и Россией, Китай не имеет прямого выхода, но может иметь всю Россию. Поэтому очевидно, что это негативная тенденция для мировой безопасности".

На повестке дня: оружие для войны в Украине

Но, безусловно, для Путина насущный вопрос — поставки оружия. Оно ему необходимо, чтобы вести войну в Украине.

Взамен Россия готова делиться с Китаем технологиями, замечает Николай Давидюк.

"Россия и раньше сливала старые советские технологии китайцам, а в обмен получала либо новую технику, либо товары, — говорит он. — Но Россия, которая отдает технологии, не может понять одну простую вещь — Китай не простил Россию и Советский Союз за постоянные издевательства, которые происходили в течение многих лет. Китай был врагом Советского союза. Сейчас Путин говорит, что между Россией и Китаем было много пограничных споров, а сейчас все решены. А как решили? Большой Уссурийский остров на Амуре просто отдали китайцам. Хотя в Советское время он был советским, в независимой России был общим, а при Путине перешел китайцам. То есть Китай уже знает, как забирать у РФ территории. И эта история иллюстрирую, что в отношениях с Китаем Россия всегда теряет".

Давидюк предполагает, что Китай еще надеется на успешные переговоры с Западом, поэтому попытается поставлять оружие России через Северную Корею. "Китай не захочет заключать известные соглашения напрямую с РФ, поскольку Запад будет способствовать это как поддержку Китая деньгами, технологиями и оружием, что запрещено. Но через Северную Корею помогать могут", — отмечает он.

Россия заинтересована подписать с Китаем контракты на поставки большего количества природного газа и планирует построить трубопровод "Сила Сибири-2"

В августе издание The Telegraph писало, что Китай помогает вооружать Россию вертолетами, беспилотниками, оптическими прицелами и важнейшими металлами, которые используются в оборонной промышленности.

Зато Артур Харитонов отмечает, что переговоры по оружию для РФ, очевидно, являются успешными, потому что Россия ведет себя слишком вызывающе.

"Думаю, что затронут и вопрос безопасности, потому что слишком вызывающе ведут себя россияне. Было заявление российского министра, который заявил открыто, что все российские дроны, которые используются против Украины, произведены в Китае, поблагодарил за это Пекин. Министр обороны Ли Шанфу перед тем как исчезнуть, заявлял, что Китай готов поделиться технологиями с Россией и Беларусью. Очевидно, что это решение партии насыщать Россию техникой", — добавляет он.

Экономические аспекты саммита "Один пояс, один путь"

Кроме того, Пекин и Москва планируют развивать финансовые связи в энергетической и финансовой отраслях.

В частности, Россия для Китая является источником нефти и газа. Руководители российских энергетических гигантов "Газпром" и "Роснефть" Алексей Миллер и Игорь Сечин должны были бы присоединиться в этой поездке в Китай к Путину.

Объемы китайско-российской торговли резко выросли после начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Москва продает Пекину больше нефти, которую не покупает Запад из-за введенных экономических санкций.

Россия заинтересована подписать с Китаем контракты на поставки большего количества природного газа и планирует построить трубопровод "Сила Сибири-2". Он будет транспортировать газ с месторождений полуострова Ямал в Западной Сибири.

"Россияне ведут переговоры с тремя ключевыми китайскими стейкхолдерами, которые были несколько недель назад внесены НАПК в перечень международных спонсоров войны. Китай и так имеет пакеты акций в ключевых российских проектах, в частности, на Ямале, пытается зайти на Сахалин. Арктика — цена, которую Россия платит за те средства, которые Китай тратит на нее. Но для Китая содержать Россию — это копейки. Это вопрос содержания одной китайской провинции", — говорит Артур Харитонов.

Реакция мира на сближение РФ и Китая

Сейчас эксперты говорят, что западные союзники ожидают официальные документы, а также данные разведки, о чем именно договорятся в Пекине. Потому что заранее иногда трудно предсказать. Для этого диктаторы и путешествуют, говорят за закрытыми дверями, подписывают тайные соглашения.

Вероятно, речь пойдет о провальных с точки зрения результата нескольких раундах переговоров Китая с США и дальнейших планах.

"Президент США Джо Байден будет ожидать решения Си Цзиньпина относительно его визита на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) в Сан-Франциско в ноябре. Именно там должна определяться геополитическая конъюнктура на 2024 год: где Китай воюет с США, а где — нет. Если китайский лидер не прилетит, это плохая история, которая означает, что мир будет входить в фазу еще большего хаоса, — убежден Артур Харитонов, — После этого должны состояться еще два саммита, на которых возможно присутствие Китая, и где можно будет о чем-то договориться с Си Цзиньпином. В частности, речь идет о саммите, который Южная Корея предложила Японии и Китаю провести в декабре".

Однако сейчас все указывает на то, что тенденции негативные: Россия и Китай находят общий язык. Причем это не произошло сейчас, или полгода назад. Речь идет о системных шагах, которые делались с 24 февраля 2022 года, или даже раньше.

Если Путину и Си не удастся договориться, тогда Китай будет более взвешен в агрессивных шагах в адрес США Фото: Иллюстративное фото

"И об этих переговорах мы всегда догадывались, — говорит Артур Харитонов, — Если бы не Китай, то Украина уже давно победила бы Россию. Но к сожалению мы ведем войну с китайскими деньгами. Китай готов тратить любые средства, лишь бы удержать Россию на плаву".

Поэтому результаты переговоров в Пекине 17-18 октября можно будет увидеть через несколько месяцев.

Но если предположить, что Путину и Си не удастся договориться, что мало вероятно, тогда Китай будет более взвешен в агрессивных шагах в адрес США.

"Временно. Китай глобально готовится к войне и реальным наступательным действиям. Он готовит свою армию — его интересует господство в Тихом океане. Поэтому США делает достаточно конкретные шаги по сдерживанию, например, водит санкции на полупроводники, не желая, чтобы Китай получил больше военного потенциала".