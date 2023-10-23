Наказание ждет: эксперт объяснил, какие есть возможности для ответственности ЧВК "Вагнер"

Определенность в отношении "вагнеровцев" помоги уменьшить влияние подобных российских формирований на мировом уровне.

Представителей ЧВК "Вагнер" и ее руководителей среди высшего военно-политического руководства РФ можно наказать за международные преступления на нескольких уровнях. Об этом говорит эксперт Медийной инициативы за права человека, адвокат, а ныне представитель юридического департамента МОУ Максим Тимочко.

Во-первых, действия группы "Вагнера" может рассмотреть Международный уголовный суд и привлекать к ответственности руководителей РФ.

Во-вторых, их действия можно рассматривать как наемничество, если речь идет о действиях "Вагнера" в странах Глобального Юга. А во многих странах наемничество — это преступление, за которое предусмотрено суровое наказание.

В-третьих, "вагнеровцев" можно считать террористами. В августе 2023 года Великобритания признала группу "Вагнера" террористической организацией. То есть страна решила привлекать к ответственности любого, кто участвовал в ней или иным образом способствовал ее деятельности.

Поэтому эксперты убеждены, определенность в отношении "вагнеровцев" поможет уменьшить влияние подобных российских формирований на мировом уровне.

Что же касается Украины, то на национальном уровне деятельность "вагнеровцев" — нападения на гражданских и пытки военнопленных — можно расследовать как военные преступления. Кроме того, также на национальном уровне предусматривает ответственность за организацию, финансирование и участие в террористической организации, которая может быть применена как к членам Группы "Вагнера", так и к лицам, которые им способствуют.

Также Украине важно было бы применять доктрину "командной ответственности". То есть установить, что командиры высшего уровня несут уголовную ответственность за международные преступления своих подчиненных, даже если они не давали прямых приказов на совершение преступления. Тогда бы в суде было бы достаточно доказать, что командиры не приняли меры, чтобы предупредить эти преступления, не наказали виновных в них.

Напомним, находясь на территории Украины, "вагнеровцы" не только воевали, но и совершали многочисленные военные преступления. Речь идет о пытках и убийстве военнопленных, похищении гражданских, насильственном перемещении и прочее.

Больше читайте в материале Фокуса"Наследие "Вагнера". Что сейчас происходит с самой известной российской ЧВК".