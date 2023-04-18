Свидетельства "вагнеровцев" о казни гражданских подчеркивают жестокость, как способ действия, — ISW

Аналитики ISW считают, что Евгений Пригожин и командование ЧВК могут активно поощрять активное участие в зверствах, пытаясь создать социальную сплоченность и репутацию в подразделениях военной компании.

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Интервью с двумя экс-бойцами ЧВК "Вагнер", где они рассказывают об убийстве украинских детей и мирных жителей, подчеркивает, что ЧВК институционализировала систематическую жестокость как часть своего основного способа действия. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны, о чем написали в своем отчете за 17 апреля.

Так, российская правозащитная организация Gulagu.net 17 апреля опубликовала видеоинтервью с двумя бывшими осужденными Ялдаровым и Савичем, которые закончили контракты с "Вагнером" и вернулись в Россию. Они рассказали, что глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин приказал своему подразделению убивать детей в оккупированном Соледаре. Также говорилось, что командиры "вагнеровцев" расстреливали своих "за неповиновение"

В частности, экс-вагнеровец Алексей Савич рассказал, что был свидетелем расстрела 80 "вагнеровцев" за отказ выполнять приказы. Также он сообщил, что командование ПИК отдало приказ убить всех мирных жителей города Бахмут в возрасте от 15 лет, а его подразделение убило 23 гражданских, 10 из которых были невооруженными подростками. Савич рассказал, что убивал детей в возрасте до 5 лет.

"Чрезвычайно яркие зверства, описанные Ялдаровым и Савичем, подчеркивают ряд последних сообщений о систематическом использовании Вагнера жестокости как метода ведения войны. Пригожин и командование ЧВК "Вагнер" могут активно поощрять активное участие в зверствах, пытаясь создать социальную сплоченность и репутацию в подразделение — считают аналитики.

По их мнению, такая "социальная сплоченность" в будущем даст о себе знать в России, когда "вагнеровцы" вернутся в мирные города, а российскому обществу придется работать, чтобы справиться со стандартизированной жестокостью, к которой привыкли "вагнеровцы".

"Интервью Gulagu.net с двумя бывшими бойцами Вагнера дает ценную информацию о структуре сил Вагнера и оперативных приоритетах. Рассказ Ялдарова о приказах Пригожина убивать мирных жителей в Соледаре в начале января, дополнительно указывает на то, что Пригожин настаивал на быстром захвате населенного пункта и приказал своим бойцам взять его фактически любой ценой", — считают аналитики ISW.

Напомним, что аналитики ISW считают, что Евгений Пригожин, вероятно, восстанавливает расположение Путина из-за неспособности ВС РФ выполнить поставленные задачи. Об этом говорит тот факт, что "вагнеровцы" начали получать боеприпасы и подкрепления. По словам Пригожина, рядом с его бойцами сейчас работают воздушно-десантные войска РФ.

По данным ISW от 16 апреля, ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ могли объединиться ради захвата Бахмута.