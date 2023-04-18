Свідчення "вагнерівців" про страту цивільних підкреслюють жорстокість, як спосіб дії, — ISW

Аналітики ISW вважають, що Євген Пригожин і командування ПВК можуть активно заохочувати активну участь у звірствах, намагаючись створити соціальну згуртованість і репутацію в підрозділах військової компанії.

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Інтерв’ю з двома ексбійцями ПВК "Вагнер", де вони розповідають про вбивство українських дітей і мирних жителів підкреслює, що ПВК інституціоналізувала систематичну жорстокість як частину свого основного способу дії. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни, про що написали у своєму звіті за 17 квітня.

Так, російська правозахисна організація Gulagu.net 17 квітня опублікувала відеоінтерв'ю з двома колишніми засудженими Ялдаровим і Савичем, які закінчили контракти з "Вагнером" і повернулися до Росії. Вони розповіли, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин наказав своєму підрозділу вбивати дітей у окупованому Соледарі. Також йшлося про те, що командири "вагнерівців" розстрілювали своїх "за непокору"

Зокрема, ексвагнерівець Олексій Савич розповів що був свідком розстрілу 80 "вагнерівців" за відмову виконувати накази. Також він повідомив, що командування ПВК віддало наказ вбити всіх мирних жителів міста Бахмут віком від 15 років, а його підрозділ убив 23 цивільних, 10 з яких були неозброєними підлітками. Савич розповів, що вбивав дітей у віці до 5 років.

"Надзвичайно яскраві звірства, описані Ялдаровим і Савичем, підкреслюють ряд останніх повідомлень про систематичне використання Ваґнером жорстокості як методу ведення війни. Пригожин і командування ПВК "Вагнер" можуть активно заохочувати активну участь у звірствах, намагаючись створити соціальну згуртованість і репутацію в підрозділах Вагнера", — вважають аналітики.

На їхню думку, така "соціальна згуртованість" в майбутньому дасть про себе знати у Росії, коли "вагнерівці" повернуться в мирні міста, а російському суспільству доведеться працювати, щоб впоратися зі стандартизованою жорстокістю, до якої звикли "вагнерівці".

"Інтерв’ю Gulagu.net із двома колишніми бійцями Вагнера дає цінну інформацію про структуру сил Вагнера та оперативні пріоритети. Розповідь Ялдарова про накази Пригожина вбивати мирних жителів в Соледарі на початку січня, додатково вказує на те, що Пригожин наполягав на швидкому захопленні населеного пункту і наказав своїм бійцям взяти його фактично за будь-яку ціну", — вважають аналітики ISW.

Нагадаємо, що аналітики ISW вважають, що Євген Пригожин, ймовірно, відновлює прихильність Путіна через нездатність ЗС РФ виконати поставлені завдання. На це вказує той факт, що "вагнерівці" почали отримувати боєприпаси та підкріплення. За словами Пригожина, поруч із його бійцями тепер працюють повітряно-десантні війська РФ.

За даними ISW від 16 квітня, ПВК "Вагнер" та Міноборони РФ могли об'єднатися заради захоплення Бахмута.