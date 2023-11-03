Украину могут включить в новую доктрину безопасности США, — эксперт

Белый дом, предложив объединить военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, Израилю и Тайваню, стремится убедить конгрессменов воспринимать вызовы в этих странах как общую угрозу национальной безопасности США.

Недавние слушания в сенатском Комитете по ассигнованиям, во время которого выступали министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, состоялись для того, чтобы убедить Конгресс, что голосование за единый большой пакет является правильным и необходимым по многим причинам. Об этом Фокусу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

"Администрация Байдена нацелена теперь, очевидно, на новую доктрину безопасности. То есть мы не говорим отдельно о национальной безопасности США, интересах США за рубежом и еще отдельно о помощи союзникам за рубежом. Все вызовы, все кризисы — это единый фронт, единый набор проблем, с которым США должны работать. Поэтому задача администрации Байдена, которую выполнял Блинкен, заключается в том, чтобы доказать конгрессменам, что разделение пакетов не поможет решить одну глобальную проблему, а затянет те процессы, которые должны произойти уже", — рассказал эксперт.

Напомним, 20 октября президент США Джо Байден подал в Конгресс новый запрос о финансировании поддержки Израиля и Украины — более $105 миллиардов. В частности, он предусматривает $61,4 млрд помощи Украине и $14,3 млрд помощи Израилю, а также средства для Тайваня и охраны южной границы США. Кроме того, речь идет о совместной гуманитарной помощи Украине, Израилю, Газе на сумму $9,15 млрд.

Сейчас этот законопроект не находит поддержки — предложенный пакет помощи в Конгрессе стремятся разделить на отдельные.

Больше читайте в материале Фокуса "Достучаться до Конгресса: почему в США начали пересматривать финансовую помощь Украине".