"Трагедии избежать не удалось": нардеп Николаенко о смертельном ДТП с его участием

Депутат подтвердил свое участие в аварии, которая произошла 3 ноября недалеко от Житомира. В результате ДТП погибла 18-летняя девушка.

Народный депутат Украины, который по сообщению полиции совершил смертельное ДТП под Житомиром, отреагировал на совершенную аварию. Он пояснил, что не нарушал правил дорожного движения и был трезвым. Об этом Андрей Николаенко написал странице в Facebook.

"Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем — под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек", — говорится в сообщении.

Нардеп отметил, что всячески будет способствовать следственным действиям и добровольно пройдет необходимые экспертизы. Также он уверяет, что не нарушал правила дорожного движения и был трезвым.

Николаенко отреагировал на ДТП с его участием Фото: скріншот

Добавим, по сообщению Государственного бюро расследований (ГБР), авария произошла около 10:00 на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка на Житомирщине. В полиции сообщали, что депутат наехал на пешехода когда двигался в направлении Чопа в крайней левой полосе на автомобиле "Mercedes-Benz GLE". Предварительно дело квалифицируют по статье ч. 2 ст. 286 УКУ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, 26 мая в Киеве судья сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Нацгвардии на блокпосту. От прохождения на состояние опьянения мужчина отказался. Известно, что авария произошла на проспекте Берестейском.

23 августа по сообщению СМИ в аварию попал Александр Копыленко, народный депутат от партии "Слуга народа". Отмечалось, что после ДТП депутата госпитализировали.