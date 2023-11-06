"Безответственно": Зеленский против президентских выборов во время войны (видео)

В Украине есть структуры, которые способны поставить точку в любом политическом споре и дать необходимые ответы обществу, рассказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас выборы не актуальны. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении 6 ноября.

Он отметил, что сейчас не время для широких празднований или других вещей в тылу, которые неприняты во время войны, тогда, когда армия и все Силы обороны живут "болью, боями, потерями" и достижениями для Украины.

"Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно — как-то так... легкомысленно и играючи вбрасывать в общество тематику выборов", — сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, в Украине должны прекратиться "волны" с любыми вещами, которые раскалывают политически. В частности, нужно определиться, что сейчас время обороны и битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, который ожидает Российская Федерация.

"Я считаю, что сейчас выборы не ко времени", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, если нужно поставить точку в любом политическом споре и дальше работать в единстве, то в Украине есть структуры, которые способны это сделать и дать обществу все необходимые ответы для того, чтобы "не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины".

Владимир Зеленский добавил, что его личное отношение и призвал, как и 24 февраля 2022 года, заботиться об Украине, ее защите, свободе и об уничтожении врага.

Выборы в Украине в 2024 году: что известно

Восьмые выборы Президента Украины должны состояться в 2024 году, а именно 31 марта — первый тур, и 21 апреля — второй (в случае назначения). Из-за полномасштабного вторжения и действия военного положения, во время которого проведение выборов запрещено, есть вероятность их переноса на более поздний срок или отмены.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский впервые допустил возможность проведения выборов во время войны. Он отметил, что для этого должна быть обеспечена безопасность выборов.

3 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения выборов весной. В частности, он рассматривает и взвешивает все "за" и "против".

Напомним, 30 октября появились данные опроса Киевского международного института социологии относительно проведения выборов во время войны. В результате 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны, тогда как 16% убеждены, что избирательный процесс можно проводить несмотря на войну.