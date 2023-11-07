"Нет оснований": в ЦИК ответили на слухи о возможном проведении выборов в Украине

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик объясняет, что проведение выборов возможно во время военного положения только в случае изменения законодательства. Поэтому пока свои функции будет выполнять действующий президент и парламент.

Действующее законодательство не позволяет проводить выборы во время военного положения, поэтому президент Владимир Зеленский будет исполнять свои обязанности до завершения этого правового режима. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в комментарии "Радио Свобода".

По словам Сергея Дубовика, в случае проведения выборов весной 2024 года, как это должно было бы произойти по графику, предвыборная кампания должна была бы стартовать уже в декабре этого года. Кроме того, для проведения выборов в нынешней ситуации необходимо внести изменения в законодательство.

"Закон о военном положении четко определяет, что во время военного положения выборы не проводятся. Другого пока нет, изменений в законодательство нет. То есть нет оснований, по крайней мере юридических, говорить о чем-то в настоящее время", — рассказал Дубовик.

Заместитель председателя ЦИК объяснил, что Владимир Зеленский будет выполнять свои полномочия до следующих президентских выборов. В частности, согласно Конституции, если после окончания военного положения нет новоизбранного президента, то полномочия исполняет действующий.

Что известно о выборах в 2024-м?

По графику выборы президента Украины должны были бы состояться весной 2024 года. О возможности проведения выборов еще в начале октября заговорил сам президент. Однако для их проведения необходимо обеспечить безопасность избирателей. Также он отметил, что для проведения выборов необходимо внести изменения в законы.

Кроме того, у Главы государства также возникли вопросы о том, как обеспечить возможность проголосовать военным, которые на фронте защищают Украину и гражданам, которые находятся за рубежом. Также стоит вопрос о том, как быть с жителями, которые находятся на временно оккупированных территориях. Уже 6 ноября Владимир Зеленский заявил в своем обращении, что проведение выборов не ко времени.

Кроме того, 30 октября появились данные опроса Киевского международного института социологии о проведении выборов во время войны. Так, абсолютное большинство опрошенных, а именно 81% заявили, что выборы должны проводиться после войны. Только 16% опрошенных сказали, что выборы должны состояться в определенные Конституцией сроки.

Напомним, возможность проведения выборов в следующем году также комментировал советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, проведение выборов требуют немало средств, однако в Украине есть более приоритетные задачи. Впрочем, он не исключил возможность проведения выборов и заявил, что в таком случае необходимо будет привлечь помощь партнеров.

Отметим, Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает продлить военное положение еще на 90 дней — до 14 февраля 2024 года.