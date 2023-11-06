В Украине продлят военное положение и мобилизацию: Зеленский внес законопроекты в Раду

После того, как документы рассмотрит профильный комитет, законопроекты должны поддержать не менее 226 народных депутатов. Мобилизацию и военное положение, вероятно, продлят до середины февраля 2024 года.

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В Верховной Раде зарегистрированы проекты законов об очередном продлении в стране военного положения (законопроект №10211) и всеобщей мобилизации (законопроект №10212). Законопроекты поданы на основе указов президента Украины Владимира Зеленского, датированных 6 ноября 2023 года.

Согласно документам, военное положение и мобилизацию в Украине предлагается продлить еще на 90 дней, то есть с 16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года.

После рассмотрения законопроектов в Комитете по обороне, за законы должны проголосовать не менее 226 народных депутатов. После этого законы подписываются главой государства и вступают в силу.

Зеленский внес законопроекты в Раду

Режим военного положения и мобилизация в Украине – подробности

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине были объявлены сразу после начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. По закону, власти могут объявить этот правовой режим в стране на срок не более 90 дней.

В связи с этим, действие военного положения и мобилизации продлевалось уже шесть раз. Последнее продление особого режима было в августе 2023 года. Тогда военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 15 ноября 2023 года.

До истечения срока ныне действующего режима военного положения осталось 10 дней.

Мобилизация в Украине – кого призывают в армию во время войны

Во время военного положения мобилизации в ряды ВСУ подлежат все военнообязанные граждане, которые по состоянию здоровья могут нести воинскую службу и не имеют права на отсрочку или бронь от мобилизации.

Военнообязанными, подлежащими призыву во время всеобщей мобилизации считаются:

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет;

мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, имеющие военную подготовку и боевой опыт;

женщины некоторых специальностей, имеющие военную подготовку, в возрасте от 27 до 60 лет.

На добровольной основе могут быть мобилизованы:

женщины;

мужчины от 18 до 27 лет без боевого опыта;

мужчины старше 60 лет;

мужчины, имеющие право на бронь или отсрочку от мобилизации.

Мобилизованные добровольцы вступают в ряды ВСУ на контрактной основе.

Напомним, в Украине планируют отменить срочную службу. Новая концепция кадровой политики предполагает замену воинской повинности службой по контракту, обеспечение равных возможностей для мужчин и женщин в армии.

Ранее Фокус писал, какая категория студентов не может получить отсрочку. В Вооруженных силах Украины заявили, что отчисленный из высшего учебного заведения студент, которому исполнилось 27 лет, подлежит мобилизации.