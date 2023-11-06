В Україні продовжать воєнний стан і мобілізацію: Зеленський вніс законопроєкти в Раду

Після того, як документи розгляне профільний комітет, законопроєкти мають підтримати щонайменше 226 народних депутатів. Мобілізацію і воєнний стан, імовірно, продовжать до середини лютого 2024 року.

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У Верховній Раді зареєстровано проєкти законів про чергове продовження в країні воєнного стану(законопроєкт №10211) і загальної мобілізації(законопроєкт №10212). Законопроєкти подано на основі указів президента України Володимира Зеленського, датованих 6 листопада 2023 року.

Згідно з документами, воєнний стан і мобілізацію в Україні пропонується продовжити ще на 90 днів, тобто з 16 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року.

Після розгляду законопроєктів у Комітеті з оборони, за закони мають проголосувати щонайменше 226 народних депутатів. Після цього закони підписуються головою держави і набувають чинності.

Зеленський вніс законопроєкти в Раду

Режим воєнного стану та мобілізація в Україні — подробиці

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні було оголошено відразу після початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України. За законом, влада може оголосити цей правовий режим у країні на строк не більше ніж 90 днів.

У зв'язку з цим, дію воєнного стану та мобілізації продовжували вже шість разів. Останнє продовження особливого режиму було в серпні 2023 року. Тоді воєнний стан і загальну мобілізацію продовжили до 15 листопада 2023 року.

До закінчення терміну нині чинного режиму воєнного стану залишилося 10 днів.

Мобілізація в Україні — кого призивають в армію під час війни

Під час воєнного стану мобілізації до лав ЗСУ підлягають усі військовозобов'язані громадяни, які за станом здоров'я можуть нести військову службу і не мають права на відстрочку або бронь від мобілізації.

Військовозобов'язаними, які підлягають призову під час загальної мобілізації вважаються:

чоловіки віком від 27 до 60 років;

чоловіки віком від 18 до 27 років, які мають військовий вишкіл і бойовий досвід;

жінки деяких спеціальностей, які мають військову підготовку, віком від 27 до 60 років.

На добровільній основі можуть бути мобілізовані:

жінки;

чоловіки від 18 до 27 років без бойового досвіду;

чоловіки, старші за 60 років;

чоловіки, які мають право на бронь або відстрочку від мобілізації.

Мобілізовані добровольці вступають до лав ЗСУ на контрактній основі.

Нагадаємо, в Україні планують скасувати строкову службу. Нова концепція кадрової політики передбачає заміну військової повинності службою за контрактом, забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок в армії.

Раніше Фокус писав, яка категорія студентів не може отримати відстрочку. У Збройних силах України заявили, що відрахований з вищого навчального закладу студент, якому виповнилося 27 років, підлягає мобілізації.