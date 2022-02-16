Україна вийшла з Антитерористичного центру СНД

Верховна Рада ухвалила закон "Про вихід України з рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав" (№0065).

Верховна Рада України сьогодні, 16 лютого, ухвалила закон про вихід України з Рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. За законопроєкт №0065 депутати проголосували під час засідання парламенту, яке транслювалося телеканалом "Рада".

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Це рішення підтримали 309 народних депутатів, п’ятеро парламентаріїв проголосували проти, 15 — утрималися, 30 – не голосували.

Документ передбачає вихід України з рішення про створення Антитерористичного центру держав-учасниць СНД, яке було підписано 21 червня 2000 року в Москві та ратифіковано Радою 4 жовтня 2001 року, а також вихід із рішення про Антитерористичний центр держав-учасниць СНД, підписаного 1 грудня 2000 року в Мінську та ратифікованого Україною 4 жовтня 2001 року.

Також Україна, виходить із рішення про внесення змін і доповнень до положення про Антитерористичний центр держав-учасниць СНД, підписаного 28 листопада 2006 року в Мінську та ратифікованого Радою 6 березня 2008 року.

Під час обговорення закону кілька нардепів закликали денонсувати всі угоди, укладені Україною в рамках СНД, і натомість укласти окремі двосторонні угоди з державами, які входять до цього об’єднання.

Нагадаємо, Україна стала однією з держав-засновниць СНД у 1991 році. У 2018 році президент України підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення участі нашої країни у роботі статутних органів СНД. В 2019 році Україна остаточно покинула координаційні органи СНД.

Зазначимо, що Україна системно денонсує угоди, підписані в рамках СНД. Так, Україна вийшла з двох договорів СНД, пов'язаних з повітряним простором.

Також Україна вийшла з угоди СНД про мобільний зв'язок.