Украина вышла из Антитеррористического центра СНГ

Верховная Рада приняла закон "О выходе Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств" (№0065).

Верховная Рада Украины сегодня, 16 февраля, приняла закон о выходе Украины из Решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств. За законопроект №0065 депутаты проголосовали во время заседания парламента, которое транслировалось телеканалом "Рада".

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Это решение поддержали 309 народных депутатов, пятеро парламентариев проголосовали против, 15 – воздержались, 30 – не голосовали.

Документ предусматривает выход Украины из решения о создании Антитеррористического центра государств-участников СНГ, подписанного 21 июня 2000 года в Москве и ратифицированного Радой 4 октября 2001 года, а также выход из решения об Антитеррористическом центре государств-участников СНГ, подписанного 1 декабря 2000 года в Минске и ратифицированного Украиной 4 октября 2001 года.

Также Украина выходит из решения о внесении изменений и дополнений в положение об Антитеррористическом центре государств-участников СНГ, подписанного 28 ноября 2006 года в Минске и ратифицированного Радой 6 марта 2008 года.

В ходе обсуждения закона несколько нардепов призвали денонсировать все соглашения, заключенные Украиной в рамках СНГ, и заключить отдельные двусторонние соглашения с государствами, входящими в это объединение.

Напомним, Украина стала одним из государств-основательниц СНГ в 1991 году. В 2018 году президент Украины подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении участия нашей страны в работе уставных органов СНГ. В 2019 году Украина окончательно покинула координационные органы СНГ.

Украина системно денонсирует соглашения, подписанные в рамках СНГ. Так, Украина вышла из двух договоров СНГ, связанных с воздушным пространством.

Также Украина вышла из соглашения СНГ о мобильной связи.