Вадим Гутцайт подал заявление на увольнение с должности министра молодежи и спорта, — нардеп (фото)

Информацию об отставке министра Вадима Гутцайта также подтвердил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он также опубликовал заявление министра об отставке и отметил, что его рассмотрят в ближайшее время

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт подал в Раду заявление на увольнение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Гутцайт написал заявление об отставке", — говорится в сообщении.

Гончаренко опубликовал заявление на увольнение министра Вадима Гутцайта Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Информацию об отставке министра Вадима Гутцайта также подтвердил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он также опубликовал заявление министра об отставке и отметил, что его рассмотрят в ближайшее время.

Отставка министра Вадима Гутцайта — что известно

Впервые о кадровых изменениях в правительстве сообщил 7 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, однако он не назвал имя министра. Впрочем, депутат Ярослав Железняк отметил, что речь идет о министре молодежи и спорта Вадиме Гутцайте.

Вероятным кандидатом на должность министра, по информации СМИ, может стать украинский бывший футболист и тренер Андрей Шевченко.

Кроме того, еще одним кандидатом может стать действующий начальник управления спорта Львовского горсовета Антон Никулин. Такую версию высказал Олег Щербаков, главный редактор сайта Tribuna.com.

Сообщение в Telegram-канале Олега Щербакова Фото: Скріншот

Стоит отметить, что ранее, а именно 3 августа, в комитете молодежи и спорта ВР уже рассматривали постановление об увольнении министра Вадима Гутцайта. Однако по информации депутата от партии "Европейская Солидарность" Ирины Геращенко, комитет выступил против.

Напомним, в октябре в сети начала распространяться информация об отставке главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Впрочем эта информация не подтвердилась.

Также недавно министр обороны Рустем Умеров прокомментировал слухи об отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, некоторые политики пытаются расколоть украинское общество.