Отдохнул в трех странах ЕС: ГБР завершило расследование в отношении Дубинского

По данным следствия, нардеп подделал документы, по которым выехал за границу на отдых. Сообщается, что он успел дважды побывать в Италии, Хорватии и Испании.

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование в отношении народного депутата, которого подозревают в подделке документов для выезда за границу. Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

В Бюро не указывают имя подозреваемого, впрочем, в СМИ отмечают, что вероятно речь идет об Александре Дубинском.

Правоохранители указывают, что депутату объявили подозрение в служебном подлоге 8 августа. По информации следствия, муж выехал за границу якобы для сопровождения отца на лечение. Именно такое основание он указал в обращении о разрешении на выезд за границу. Однако правоохранители указывают, что нардеп поехал на отдых.

Установлено, что депутат и отец выехали за границу отдельно друг от друга и вернулись в Украину в разные периоды, в частности отец быстрее.

Также в ходе расследования было обнаружено, что Дубинский дважды побывал в Италии, Хорватии и Испании. Так, в Испании подозреваемый останавливался в Барселоне и пригороде.

В ГБР отмечают, дело направят в суд после того, как народный депутат ознакомится с материалами производства

Отдых Дубинского за границей — что известно

В конце июля в соцсетях начали распространять информацию об отдыхе нардепа Дубинского вместе со своей девушкой в Барселоне. Тогда же блогер Антон Швец написал, что выехать за границу депутату помогли в Минздраве.

Нардеп подтвердил, что находился за границей, однако по его словам, он сопровождал за границу своего отца, который нуждается в лечении. Правоохранители решили проверить законность выезда за границу депутата, и уже 3 августа провели у Дубинского обыски.

10 августа в Печерском районном суде Киева нардепу была избрана мера пресечения в виде личного обязательства на два месяца. Его обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

В чем еще подозревается депутат

Народный депутат Александр Дубинский также является фигурантом еще одного дела. Собственно, его подозревают в помощи переправки уклонистов через границу. Следствие отмечало, что он помог выехать в ЕС брату своей гражданской жены.

Для своей схемы он использовал общественную организацию, через которую вносил уклонистов в систему "Шлях" под видом волонтеров. Среди доказательств по делу фигурирует аудиозапись, которую опубликовали в ГБР. Сообщается, что на ней депутат рассказывает знакомому, как оформить через ОО выезд за границу.

6 ноября депутаты избрали меру пресечения по делу в виде круглосуточного домашнего ареста. Уже 8 ноября ему вручили протокол о коррупции.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что в Верховной Раде не хотят предоставлять информацию о командировках нардепов за границу, которые были осуществлены в этом году. Причину отказа мотивируют тем, что такой документ не создается.

Также ранее в Государственной пограничной службе Украины рассказывали, могут ли чиновники выезжать из Украины.