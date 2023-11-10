"Зеленский не держится за власть": в ОП рассказали о возможности проведения выборов (видео)

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, президент готов к проведению выборов, однако для этого нужно выполнить четыре условия, среди которых поддержка партнеров.

Выборы в Украине во время военного положения могут состояться, но для этого должны быть выполнены определенные условия и нужна помощь партнеров. Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

На вопрос журналистки о том, хотел бы он проведения выборов, Андрей Ермак ответил, что не думает об этом. Также он отметил, что Владимир Зеленский не держится за власть и по возможности готов к проведению выборов.

"Все мои мысли сегодня о том, как нам победить. Мне очень импонирует и я очень уважаю позицию президента, потому что он действительно человек, который не держится за власть. Он не будет использовать войну для того, чтобы находиться у власти и не давать возможность демократическим выборам", — сказал руководитель ОП.

Ермак также сказал, что нет никаких разговоров, которые можно было бы воспринимать подталкиванием к выборам. Однако объяснил, что ставят разные вопросы и приводят разные опыты, к примеру проведение выборов во время войны Америкой.

Он отметил позицию Владимира Зеленского, а именно о выполнении четырех условий, при которых можно проводить выборы. Собственно, речь идет о признании миром этих выборов демократическими, о возможности отдать свой голос защитниками на фронте и украинцами, которые временно выехали за границу.

Кроме того, руководитель ОП сказал, что в сегодняшних условиях государство не готово тратить средства, которые нужны для покупки оружия и поддержки экономики, на проведение выборов.

"Если сегодня наши партнеры к нам придут и скажут, что готовы помочь решить все эти четыре вопроса, власть в лице президента готова сегодня...[к проведению выборов — ред.]", — отметил Андрей Ермак.

Выборы в Украине: что известно

О возможности проведения выборов, которые должны были бы состояться по графику весной 2024 года, в октябре заговорил президент Украины Владимир Зеленский. Тогда он заявил, что для этого нужно обеспечить безопасность избирателей.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, проведение выборов требуют немало средств, однако не отверг возможность их проведения. Он сказал, что финансирование армии является более приоритетным на сегодня, чем финансирование проведения выборов.

Также в конце октября Киевский международный институт социологии опубликовал результаты соцопроса, согласно которым абсолютное большинство украинцев, а именно 81% опрошенных, считают, что выборы в Украине необходимо проводить после завершения войны.

Стоит отметить, что недавно слухи о проведении выборов прокомментировали в Центральной избирательной комиссии. Так отметили, что для проведения выборов во время нужно внести изменения в законодательство, ведь действующее не позволяет проводить выборы во время военного положения.

Напомним, Андрей Ермак рассказал, что сейчас никто не может сказать, когда закончится война в Украине. Однако пояснил, что Украина "пробежала" уже 70%, а впереди — самое сложное.

Также 8 ноября он сообщил, что война между Украиной и Россией не завершится мирными переговорами, Украина не пойдет на уступки РФ и не отдаст под ее контроль временно оккупированные территории.