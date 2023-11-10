Вероятность проведения выборов президента Украины остается, — эксперт

Есть угроза, что в будущем может возникнуть вопрос легитимности избранной во время военного положения в Украине власти, считает политолог.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас проведение выборов главы государства не ко времени, но не было сделано соответствующих обращений в Конституционный суд относительно толкования этих норм. Об этом в комментарии Фокусу рассказал политолог Алексей Кошель в материале "Демократия без выборов. Станет ли проведение голосования в Украине предметом спекуляций на Западе".

По словам политолога, на Западе уже сформировалась своеобразная политическая коалиция, поддерживающая решение не проводить выборы в Украине во время военного положения. К внутреннему украинскому консенсусу о неправильности проведения выборов добавилась еще и международная поддержка и понимание ситуации.

"Заявление Госдепа США достаточно показательно, с одной стороны они говорят, что примут любое решение о проведении выборов в Украине, а с другой напоминают в необходимости сохранения демократического курса. Речь идет о сохранении свободы слова в стране, деятельности политических партий и оппозиции, остановке непонятных преследований городских голов. Кстати, об этом же говорится и в заключении Европейской комиссии о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС", — говорит Фокусу Кошель.

Он также отметил, что никто на Западе не собирается разбираться в тонкостях и конструкциях украинского законодательства, поэтому проведение выборов — это личное дело Украины. Наши партнеры спокойно примут, проведем мы выборы или нет, но по сохранению демократического курса нам не дадут покоя.

Больше читайте в материале Фокуса "Демократия без выборов. Станет ли проведение голосования в Украине предметом спекуляций на Западе".