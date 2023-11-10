Запад будет спекулировать темой проведения выборов в Украине, — эксперт

Любое решение о проведении или не проведении выборов в Украине натолкнется на критику политиков, рассказал эксперт.

Западные пророссийские политики активизировались на теме украинских выборов. В будущем работа пропаганды усилится. Об этом в комментарии Фокусу рассказал эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего Игорь Попов в материале "Демократия без выборов. Станет ли проведение голосования в Украине предметом спекуляций на Западе".

По мнению Попова, заявление представителя Госдепа США Веданта Пателя стоит рассматривать как некий завуалированный ответ республиканцам из лагеря трампистов, так называемая группа MAGA.

"Речь идет об упреках, мол, администрация Байдена помогает Украине, а там не собираются проводить законные выборы, которые должны состояться в срок. При этом ситуацию расшатывали бы в любом случае — провели бы мы выборы, они бы сказали, что эти выборы незаконны и не имеют ничего общего с демократическими выборами, если не проведем — то буду говорить о злоупотреблениях во время их проведения. Я думаю, что это заявление стоит рассматривать именно под таким углом. Сейчас на Западе политики активизируются на этой теме, мы уже слышали нечто подобное от Рамасвами и Сийярто, дальше эта карта будет разыгрываться еще больше, отдельные политики будут спекулировать. Можно стопроцентно прогнозировать, что РФ возьмется за тему выборов в Украине, а после проведения своих, в марте, еще больше усилит пропагандистскую работу", — говорит он Фокусу.

Это заявление Госдепа хорошо тем, что свидетельствует о консенсусе от международных партнеров Украины относительно проведения выборов во время войны. К внутреннему украинскому консенсусу о неправильности проведения выборов добавилась еще и международная поддержка и понимание ситуации.

Больше читайте в материале Фокуса "Демократия без выборов. Станет ли проведение голосования в Украине предметом спекуляций на Западе".