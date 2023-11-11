"Может наступить время": Макрон назвал декабрь решающим месяцем для Украины и России

По словам французского президента, действия России являются империализмом и колониализмом, поэтому Западу необходимо сделать все, чтобы не дать ей победить. В ином случае пострадают другие страны континента.

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что под конец года может наступить решающий этап войны России против Украины. Об этом он заявил во время интервью для BBC, которое было опубликовано 11 ноября.

По его словам, нельзя ни в коем случае допустить сценарий, при котором Москва сможет победить в войне. В таком случае в Европе "появится новое имперское государство", которое будет угрожать другим бывшим советским странам, среди которых Грузия и Казахстан. Также в опасности может оказаться весь континент.

"Потому что, безусловно, то, что Россия делает, — это империализм и колониализм", — заявил Эммануэль Макрон.

В связи с этим, продолжает президент Франции, западные союзники Украины должны поддержать Киев в его борьбе за свободу. Кроме того, по его мнению, декабрь может стать решающим, ведь ВСУ будут пытаться вернуть утраченные территории во время контрнаступления.

В то же время, "еще не пришло время садиться за стол переговоров", считает глава государства, но все решения касаемо этого вопроса будет принимать исключительно Украина.

"Может наступить время, когда можно будет провести честные и хорошие переговоры, вернуться за стол переговоров и найти решение с Россией", — говорится в интервью президента Франции.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что Эммануэль Макрон понял, что ошибался, предлагая "сохранить лицо" Путину. По его словам, глава Кремля на самом деле не заинтересован в переговорах. Франция ищет новых партнеров, так как хочет возглавить процесс расширения Евросоюза.