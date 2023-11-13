Россияне вывозят по новой железной дороге полезные ископаемые из оккупированного Донбасса

Россия решила построить на оккупированной территории Донецкой области железную дорогу на участке от Волновахи в сторону Амвросиевки, чтобы быстро соединить оккупированный Мариуполь с РФ, наладив военную логистику.

Местные жители говорят, что это не единственная цель этой железной дороги — разворовывать украинские предприятия и природные ресурсы. Военные цели находятся на второй очереди. Об этом говорится в материале Фокуса "Новые цели для ATACMS. Зачем Россия строит железную дорогу из Ростова в Крым".

"Возле станции Карань в Мирном, недалеко от Волновахи, есть гранитный карьер. Уже много лет он не работал. К нему раньше были подъездные пути, когда-то их разбирали. Сейчас россияне возобновили его работу. Также есть карьер в Гранитном. В этом районе есть пласт редкоземельных металлов, за которыми можно охотиться. Они приходят и копают наши полезные ископаемые. Кроме гранита, в Волновахском районе есть залежи других ископаемых, например, каолина. На днях я прочитала, что россияне планируют открыть завод по его переработке", — рассказывает Фокусу жительница Волновахского района Елена.

Она убеждена: эта железная дорога не столько нужна, чтобы безопасно перевозить пассажиров или даже товары, сколько для улучшения логистических возможностей, а именно переброски техники, горюче-смазочных материалов, личного состава.

"Думаю, не только уголь и железную руду они будут возить, — говорит Елена, — Еще войны не было, а у нас с металлургического завода металл — так называемые "карандаши", возили автомобильным путем, поэтому и дороги разбивали. Для владельца предприятия Ахметова железнодорожные тарифы были слишком высокими, поэтому он пользовался автодорогами. То есть если и сейчас возить грузы, ими также можно пользоваться. А для военных целей нужна железная дорога".

Напомним, ранее Фокус сообщал, что россияне собираются вывозить новым путем зерно и различные ресурсы из захваченных территорий Украины. Они признают, что двигаться по Крымскому мосту сейчас опасно.

Больше читайте в материале Фокуса "Новые цели для ATACMS. Зачем Россия строит железную дорогу из Ростова в Крым".