Суд заочно приговорил к 14 годам заключения экс-нардепа Илью Киву

Суд признал бывшего депутата виновным в ряде преступлений. Заседание проходило без присутствия Кивы, ведь он скрывается от следствия и суда.

Во Львове суд заочно вынес приговор бывшему нардепу от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илье Киве. Ему назначили 14 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщается на сайте суда.

Обвинительный приговор вынесли в Лычаковском районном суде г. Львова. Отмечается, что дело рассматривали без присутствия экс-нардепа, поскольку он скрывается на территории России и объявлен в международный розыск.

Согласно сообщению, Илью Киву признали виновным в:

призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УКУ);

государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ);

публичном использовании коммунистической символики (ч. 2 ст. 436-1 УКУ);

публичных призывах к агрессивной войне (ст. 436 УКУ).

Также отмечается, что приговор суда в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Суд на Кивой: что известно

Заочное рассмотрение дела в отношении экс-депутата во львовском суде начали еще в октябре прошлого года. Одним из свидетелей в суде по делу выступал нардеп Виталий Безгин. Он заявил, что еще в марте 2020 года обратился в Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора из-за распространения Кивой в соцсетях символики и пророссийских лозунгов и коммунистической символики.

Обращение нардепа Виталия Безгина к ГБР и Офису Генпрокурора Фото: соцмережі

О подозрении экс-нардепу сообщили также в марте прошлого года. Тогда его обвинили в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность. Уже в мае 2022 года Илье Киве сообщили подозрение в пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти и объявили в международный розыск.

СМИ сообщали, что после начала полномасштабного наступления России бывший депутат сбежал в Испанию. Эту информацию в суде весной этого года подтверждал защитник экс-депутата, ссылаясь на билеты.

Напомним, в октябре прошлого года в Киеве ликвидировали группировку из 12 человек, которой из России руководил Кива. В случае захвата региона мужчины должны были остаться и поддержать армию РФ. После освобождения Киевщины злоумышленники организовали наркобизнес.

Также беглый экс-нардеп в июне 2023 года прокомментировал якобы смерть начальника ГУР Кирилла Буданова. По его словам, в эфирах украинских телеканалов демонстрировали сгенерированную с помощью технологий его цифровую копию.