Позывной "Буратино": СБУ сообщила о подозрении в госизмене нардепу Дубинскому (фото, видео)

По данным следствия, действующий народный депутат состоял в российской агентурной сети, которая занималась распространением фейков. Сам Дубинский заявил, что подозрение ему является "полностью сфабрикованным".

В понедельник, 13 ноября, действующий народный депутат Украины получил подозрение в государственной измене по материалам Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

Сообщается, что правоохранители собрали доказательства осуществления депутатом информационно-подрывной деятельность в пользу страны-агрессора.

По данным следствия, нардеп состоял в преступной организации, сформированной ГРУ РФ, и имел позывной "Буратино". Группировка занималась расшатыванием общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацией Киева на международной арене.

К нардепу пришли сотрудники СБУ Фото: СБУ

В СБУ отмечают, что народный депутат транслировал фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины, в частности о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году.

Следователи выяснили, что Россия выделила на финансирование упомянутой организации не менее 10 миллионов долларов США.

Нардепу сообщили о подозрении Фото: СБУ

Генеральный прокурор Украины сообщил нардепу о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В СБУ не упоминают имя депутата, однако по данным "РБК Украина" речь идет об Александре Дубинском.

Следствие установило, что агентурная сеть была основана замглавы ГРУ Владимиром Алексеевым. Руководил группой с территории РФ Алексей Савин.

Также сообщается, что в состав враждебной группы входили бывший нардеп Андрей Деркач и бывший прокурор Константин Кулик, которые сейчас пребывают за границей. Упомянутые лица получили подозрения по тем же статьям, что и Дубинский.

Экс-помощник Деркача Игорь Колесников, работавший в ГРУ времен СССР, координировал деятельность агентурной сети в Киеве. На данный момент он отбывает наказание за государственную измену.

Нардеп Дубинский отреагировал на подозрение

Народный депутат Александр Дубинский назвал предъявленное ему подозрение в госизмене "полностью сфабрикованным" и основанным на лжи высших должностных лиц государства. Он заявил, что предъявленное ему подозрение базируется на "пустых заявлениях" человека, у которого якобы "выбили" показания.

"Считаю, что это дело — месть Ермака-Зеленского за данные мною в НАБУ показания о причастности них, и ряда других высших должностных лиц государства к деятельности Деркача, и попытке легализовать пленки с голосами Байдена-Порошенко через создание специальной следственной комиссии парламента, которую инициировал глава фракции СН Давид Арахамия", — написал нардеп.

Дубинский также заявил о намерении требовать открытого и гласного рассмотрения дела, так как, по словам политика, ему "нечего скрывать и бояться".

Напомним, 3 ноября пресс-служба СБУ сообщила, что ведомство совместно с ГБР собрало доказательную базу на действующего народного депутата, подозреваемого в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу. По данным СМИ, этим депутатом является Александр Дубинский.

Ранее, 9 августа, стало известно, что Александр Дубинский получил подозрение от генерального прокурора из-за своего выезда за границу. Его подозревают во внесении ложных данных в официальные документы.