"Откровенный разговор": у Байдена призвали к переговорам США и КНР о войне в Украине

По словам советника нацбезопасности США Джейка Салливана, Китай не снабжал Москву оружием после полномасштабного вторжения России в Украину. Однако он отметил, что эта информация может быть устаревшей, поскольку базируется на данных многодневной давности.

Советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил о необходимости прямого диалога между правительствами США и Китая по ключевым вопросам, включая войну России против Украины и предотвращение поставок вооружений в Россию. Об этом он заявил перед запланированной встречей лидеров США и Китая, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты и Китай должны иметь возможность прямо обсуждать все критические вопросы, которые встают перед нашими двумя странами, включая проблемы во время кризисов, таких как российско-украинский кризис", — подчеркнул Салливан.

Он отметил, что у президента Байдена уже был ряд откровенных разговоров с президентом Китая по вопросу военной поддержки России.

В то же время Салливан описал взаимоотношения между США и Китаем как "сложные и конкурентные", подчеркнув, что они могут легко перерастать в конфликт или конфронтацию. По его мнению, важно активно управлять этим процессом.

Однако он подчеркнул, что на данный момент нет доказательств поставок Китаем вооружений в Россию после полномасштабного вторжения в Украину. В то же время он отметил, что эта информация может быть устаревшей, поскольку основывается на данных, собранных несколько дней назад.

Напомним, что Министерство иностранных дел Китая отмечало, что КНР будет активно поддерживать усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, предлагая свой вариант мирных переговоров. Они также повторно охарактеризовали текущий конфликт как "кризис".