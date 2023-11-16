Вступление Украины в ЕС: эксперт объяснил, может ли война помешать евроинтеграции (видео)

Несмотря на то, что в Украине сейчас идет война, это не может помешать ее вступлению в ЕС, поскольку по состоянию на сегодня отсутствуют формальные критерии относительно членства в Евросоюзе.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС, сообщили в МИД, начнутся в начале 2024 года, а чтобы полностью соответствовать нормам ЕС Украина должна внести до 5000 поправок в различные нормативные акты. Что означают будущие переговоры о вступлении Украины в ЕС, и может ли воюющая страна стать частью Евросоюза, рассказал Фокусу Игорь Чаленко — глава Центра анализа и стратегий.

"Совершенно очевидно, что евроинтеграция для Украины — это длительный процесс, и на сегодня мы находимся фактически на половине пути полноценного членства в ЕС. Начало переговоров очертит определенные особые моменты для нашего государства для того, чтобы соответствовать и европейским регламентам и вопросы по реформированию различных сфер. На самом деле это будет огромный комплекс вопросов", — сказал он.

Игорь Чаленко напомнил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее отмечал, что Украине нужно внести до 5000 поправок в различные нормативные акты, чтобы полностью соответствовать нормам Европейского союза.

"В то же время украинская власть ставит перед собой очень амбициозную задачу сделать это "домашнее задание" за 2 года. Хотя в ЕС на это смотрят пессимистичнее, кто-то говорит о 2030-м году, кто-то это привязывает к общему расширению с 27 членов до 36 членов, где понятно, что Украина будет фактически в авангарде этого процесса и будет за собой тянуть другие страны. Мы понимаем, что должны получить политическое решение от Европейского совета и благодарим Европейскую комиссию за ту рекомендацию, которая нам была предоставлена", — говорит эксперт.

Он отметил, что несмотря на все сложности Украина сейчас демонстрирует хорошие результаты на пути к евроинтеграции.

"Я думаю, что Украина сегодня показывает действительно фантастические результаты. Такого темпа от Украины не ожидал абсолютно никто. Он поражает не только еврочиновников, но и страны в Европейском союзе. И теперь антипатики Украины, как, например, та же Венгрия, придумывают, как немного нам затормозить этот путь. Но Украина сегодня, как тот ледокол, прорывается по пути евроинтеграции", — говорит Игорь Чаленко.

Он добавил, что несмотря на то, что в Украине сейчас идет война, это не может помешать ее ступу в ЕС, поскольку на сегодня отсутствуют формальные критерии относительно членства в Евросоюзе для воюющего государства.

"Вопрос присоединения новых членов требует консолидированной позиции всех нынешних стран-членов Европейского союза. Очевидно, что определенные скептики в ЕС будут давить на этот вопрос. Хочу напомнить, что сегодняшние члены ЕС имеют ряд нерешенных территориальных вопросов — как вот Хорватия с Боснией и Герцоговиной и Словенией, Кипр, где часть территории принадлежит Турции, часть — Греции. Поэтому все эти вопросы, которые возникают у нас в связи с войной, с тем, что РФ незаконно внесла 5 украинских территорий в свою Конституцию, не может стать весомой преградой на пути к евроинтеграции", — считает эксперт.

Напомним, что ЕС хочет ударить по производству оружия в РФ, Кремль рассчитывает на импортозамещение. Если ЕС действительно введет запрет на экспорт точных станков в 12-м пакете санкций, то по российской оборонно-промышленной базе будет нанесен серьезный удар.

Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС против России коснутся более 120 человек и компаний.