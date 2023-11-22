"Не верю в Харьков. Нас разметут": в ВАКС услышали запись Одарченко, который подкупал биткоинами (видео)

Народный депутат, которого избрали в Раду от округа в Харькове, планировал сбежать в Закарпатье и заниматься чем-то, касающимся работы контрольно-пропускных пунктов, свидетельствуют записи.

22 ноября состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), на котором ознакомились с фрагментами прослушивания народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Одарченко. На записи можно услышать, что народный избранник планировал сбежать в первые дни вторжения РФ. О деталях заявлений Одарченко рассказали в ОО "Центр противодействия коррупции" в ряде сообщений в сети X (ранее — Twitter).

В зале суда прослушали мнение нардепа относительно вторжения РФ, его планов на случай ухудшения ситуации на войне. Также политик поделился своими оценками относительно возможностей криптовалют и его умения с ними обходиться.

Нардеп разговаривал с главой Госагентства по восстановлению Мустафой Найемом и делился опасениями относительно взятки, которую планировал ему дать. Указал, что если это обнаружат, то будет иметь определенные неприятные ощущения.

"Я сам в антикоррупционном комитете, если зацепят, то потом не будет ни настроения, ни счастья, ничего".

В первые дни войны Одарченко услышал, как и остальные нардепы, обращение главы Верховной Рады Руслана Стефанчука — спикер подчеркнул, что нардепам нужно быть в Киеве на случай срочного голосования. Услышав об этом, народный избранник сразу рванул в Закарпатье. Кроме того, в августе 2023 года говорил, что РФ оккупирует Харьков: сказал — "В Харьков я не верю, Мустафа". И вообще Украине нужно готовиться к переговорам.

"Это мощь, я много читаю, нас разметут, Иран и Китай им оружие дают. Зачем нам эти донецкие и луганские и Крым? Нужно договариваться", — сказал политик.

Одарченко также хвастался, что имеет криптообменники в нескольких крупных городах Украины и даже в Испании.

"Я люблю крипту. Ты никогда не пользовался криптой? Это ох..енная тема. У меня свои обменники. Везде, во Львове, Харькове, Киеве. Да хоть в Испании", — слышно на записи правоохранителей.

После "договоренности" с Найемом перечислил 10 тыс. долл. в криптовалюте, свидетельствуют данные следователей. Это была часть от обещанных 50 тыс. долл. Деньги должны были пойти на Государственный биотехнологический университет. На записи слышно, что мужчина "беспокоился" о возможных сомнениях чиновника — уверял, что "душа потом будет болеть, что я или не добавил, или много дал". Во время разговора также вспоминал главу Закарпатской ОГА Виктора Микиту и делился планами — хотел "осесть" в том регионе, неподалеку от пунктов пропуска.

Дело Одарченко — детали

Отметим, 21 ноября НАБУ сообщило о задержании нардепа Одарченко при попытке подкупить Мустафу Найема, главу Госагентства по восстановлению. Депутат предлагал взятку в размере 50 тыс. долл., причем обещал, что даст ее в криптовалюте Bitcoin.

Между тем Найем обратился к правоохранителям и рассказал о попытке дать взятку. Антикоррупционеры начали дело против политика и арестовали его в Харькове на "горячем" — после пересчета первого транша.

Отметим, Одарченко — народный депутат из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. В парламент избирался по мажоритарному округу №170 — за него проголосовали жители одного из районов Харькова.

Ранее ГБР открыло производство против еще одного народного избранника-мажоритарщика — Александра Дубинского. Этого политика, журналиста и блогера подозревают в госизмене. Согласно обнародованным данным, он имел позывной "Буратино" и сотрудничал, как подозревают, с Андреем Деркачем и ГРУ России.

20 ноября Фокус писал о комментарии относительно Дубинского вице-спикера Александра Корниенко. Политик рассказал, что больше всего проблем партия "Слуга народа" имела именно с депутатами-мажоритарщиками. Также рассказал, что это — следствие стратегии, которую использовали в партии для получения большего количества мест в Раде.

Напоминаем, 21 ноября Верховная Рада поддержала предложение увеличить количество работников НАБУ. Между тем парламентариям предлагают рассмотреть еще одно предложение, которое касается вопроса мобилизации в ряды ВСУ.