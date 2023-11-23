Кому ракеты, кому снаряды: какое оружие нужно армии Израиля, что его приходится делить с Украиной

Начало войны в Секторе Газы сместило акцент военной помощи для Украины в пользу Израиля. Именно такие упреки в последнее время появляются в СМИ и социальных сетях. Несмотря на то, что США заявляют, что поддержка непоколебима, ее количество уменьшается. Фокус разбирался, какие потребности у Армии обороны Израиля и является ли она конкурентом для украинской армии.

7 октября 2023 года боевики исламского движения ХАМАС после длительной ракетной атаки вторглись на территорию Израиля из Сектора Газы. Уже на следующий день военно-политический кабинет Израиля объявил о состоянии войны. Это решение было принято впервые с 1973 года, со времен окончания войны Судного дня. В тот же день премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна "вступает в долгую и тяжелую войну" против боевиков ХАМАСа. Боевые действия на территории Сектора Газы продолжаются до сих пор.

С началом войны президент США Джо Байден приказал оказать "дополнительную поддержку" Израилю на его запрос о передаче разных видов вооружений. В свою очередь, мнения в Сенате разделились, например, сенатор Джош Хоули призвал перенаправить все средства, которые планировались на поддержку Украины, именно в Израиль.

Впоследствии в американских СМИ начали появляться материалы о том, что западные министерства обороны обеспокоены — из-за событий в Израиле оружия для поддержки двух стран может не хватить. Несмотря на то, что советник президента США по вопросам безопасности Джейк Салливан официально заверил, что страна имеет ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно поддерживать и Украину, и государство Израиль, все же в СМИ и социальных сетях начались спекуляции на эту тему. В первую очередь потому, что Конгресс США не смог принять бюджет с предоставлением финансирования для помощи двум странам. Сначала ее решили разделить отдельно, а затем вообще отказались поддерживать. Новая попытка принять бюджет ожидается ближе к 25 декабря.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна "вступает в долгую и тяжелую войну" против боевиков ХАМАСа Фото: Скриншот

В подтверждение того, что США не собираются отказываться от поддержки Украины, 11 октября было объявлено о выделении очередного пакета военной помощи на 200 млн долларов. Тогда же в Израиль прибыл военный самолет Пентагона вместе с помощью для армии Израиля.

Заявления о том, что вся военная помощь от США и Европы сейчас переключится на Израиль, выглядят по меньшей мере спекулятивно и нелогично. Страна имеет развитый военно-промышленный комплекс, способный производить высокотехнологичное вооружение и обеспечивать им свою армию. Израиль — милитаризованное государство, которое постоянно готовится к войне, к защите своей территории. Страна имеет бронетанковую технику собственного производства, отличную систему ПВО и высокоточные боеприпасы. Учитывая общедоступную информацию, сейчас армия Израиля отдает предпочтение воздушным атакам пунктов ХАМАС на территории Сектора Газы. Говорить о позиционной войне с многокилометровой линией фронта не приходится. Да и если говорить о сравнении вероятной линии соприкосновения, то территория всего Сектора Газы составляет всего 365 кв км, активная линия фронта в Украине — более 1500 км.

Какое вооружение нужно армии Израиля

По мнению эксперта по международной политике аналитического центра "Украинский институт будущего" Илии Кусы, речь может идти о том, что у США могут измениться приоритеты, поэтому конкуренция с Израилем рассматривается именно с учетом внимания к себе.

"В США есть политики, которые считают, что в первую очередь нужно помогать Израилю, а Украине уже — по остаточному принципу. На практическом уровне у нас разные потребности и разные суммы на помощь. Законопроект Конгресса США о финансировании говорит о разных суммах. Сокращения предоставления помощи до сих пор не было, поэтому сложно и рано о чем-то говорить, еще никто не получил", — говорит Фокусу Куса.

Ракеты Hellfire на авиационном подвесе вертолета Apache

Военный обозреватель из Израиля Сергей Ауслендер предполагает, что заявления о конкуренции между его страной и Украиной за военную поддержку Запада являются манипуляцией. По его словам, четко прослеживается информационный вброс через фейковые сайты, так или иначе связанные с Россией.

"Мы получаем разную номенклатуру вооружения, поэтому не являемся прямыми конкурентами. Начнем с того, что армия Израиля получает вооружение от США и Германии, больше никто его не поставляет, даже наоборот, покупает у нас. Какое вооружение нужно Израилю? Это — авиационные боеприпасы высокой точности, ракеты Hellfire для вертолетов, патроны для 30-мм пушек вертолетов Apache. Украинская армия не имеет на вооружении такой и столько авиационной техники, чтобы была потребность в этих снарядах. Армия Украины не имеет таких вертолетов, а подготовка на истребителе F-16, способном нести высокоточные боеприпасы, еще не закончилась. Еще США передали Израилю две батареи "Железного купола", которые купили ранее. По моему мнению, этот комплекс ПВО малоэффективен для боевых действий в Украине", — объясняет Фокусу Ауслендер.

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Вместе с тем он соглашается, что армия Израиля нуждается в 155-мм артиллерийских снарядах, которые также нужны Силам обороны Украины. По информации обозревателя, сделан запрос на 60 тыс. снарядов из запасов на складах Пентагона в стране. Для сравнения, по оценкам Генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, на начало весны 2023 года Украина использовала от 4 до 7 тыс. снарядов ежедневно. То есть этого количества хватило бы чуть больше чем на неделю.

К слову, именно с этих складов на территории Израиля Украина уже должна была получить 300 тыс. артиллерийских снарядов. Эти боеприпасы хранились на двух складах, которые США образовали именно после окончания войны Судного дня. В дальнейшем они должны были создать стратегический резерв для американских военных в случае их участия в конфликтах на Ближнем Востоке.

Мировой дефицит на 155-мм артиллерийские снаряды в мире

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов говорит, что именно эти стратегические запасы могут быть причиной разговоров, что США больше внимания уделяют именно помощи Израилю.

"Нас уверяют, что мы не являемся конкурентами с Израилем. Но Пентагон вывез со своих складов в Израиле значительное количество артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра. Потребности армий Украины и Израиля несопоставимы, потому что существенно отличаются по номенклатуре и количеству. Но стоит обратить внимание, что в США и Израиле не исключают вероятность большой войны на Ближнем Востоке. Там готовятся к худшим вариантам, именно с этой целью создают стратегические запасы. Поэтому их решили или заменить, или не передавать пока", — говорит он Фокусу.

Производители снарядов калибром 155 мм не успевают покрыть спрос на свою продукцию Фото: Открытые источники

По информации агентства Bloomberg, Пентагон непублично увеличил поставки военной помощи Израилю на фоне его конфликта с ХАМАС. По состоянию на конец октября 2023 года было доставлено 36 тыс. снарядов к 30-мм пушкам, 1800 гранатометов M141 для уничтожения бункеров и 3,5 тыс. приборов ночного видения. О 155-мм снарядах ничего неизвестно.

Вместе с тем 20 ноября Пентагон объявил о передаче Украине очередного пакета военной помощи. В него вошли: зенитные ракеты Stinger, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, комплекс HIMARS, противотанковые системы Javelin и AT-4, патроны для стрелкового оружия, вспомогательное оборудование. Отмечается, что пакет предоставлен по программе Presidential Drawdown Authority, то есть, выделение вооружений из запасов американской армии.

В этом году ЕС не сможет выполнить взятые на себя обязательства о передаче 1 млн боеприпасов для Украины. Об этом уже было сообщено и подтверждено министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в эфире национального телемарафона. Вместе с тем еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон заверил, что производственный потенциал оборонных предприятий в Европейском Союзе достигнет миллиона артиллерийских снарядов ежегодно, а к концу 2024 года это количество составит даже 1,3–1,4 млн снарядов.