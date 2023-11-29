"Вас волнуют рейтинги": Безуглая опубликовала новый список претензий к Залужному

По мнению Марьяны Безуглой, главнокомандующий ВСУ должен объяснить принцип распределения западного оружия. Также он должен заниматься работой ВВК и обучением мобилизованных.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в том, что он игнорирует украинскую общественность и обращается только к загранице. После этого написала несколько абзацев, в которых высказала замечания относительно работы командующего Силами обороны. Новое сообщение политика появилось 29 ноября на ее странице Facebook.

Безуглая обвинила Залужного в том, что он якобы опубликовал "заказную" статью на портале The Economist. При этом отметила, что генерал общается с иностранцами и "молчит в Украине".

Нардеп перечислила вопросы, на которые требует ответа. В частности, ее интересуют детали перевода военнослужащих, особенности распределения западного оружия, особенности работы военно-врачебных комиссий и подготовка мобилизованных к боевым действиям.

В итоге народная избранница от партии "Слуга народа" написала, что Залужного якобы "интересуют рейтинги", тогда как ее — украинская победа.

"Меня волнуют не Ваши рейтинги, а наши военные шансы. А если Вас волнуют рейтинги, то наши ВОЕННЫЕ шансы уменьшаются с каждым днем", — говорится в заметке Безуглой.

Марьяна Безуглая, сообщение 29 ноября 2023 года Фото: Марьяна Безуглая/Facebook

Скандал с Безуглой — детали

Отметим, 26 ноября народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала сообщение в Facebook, в котором обращалась к Залужному. В тексте указывается, что генерал должен был якобы показать нардепам план защиты Украины на будущие годы, но не сделал этого.

На сообщение Безуглой отреагировали общественные деятели, активисты и политики. Авторы в соцсетях выражали свою позицию относительно заявлений нардепа и действий главнокомандующего.

27 ноября СМИ рассказали о намерениях народных депутатов снять Безуглую с должности в комитете по национальной обороне Верховной Рады Украины. Кроме того, ее однопартийцы анонимно сообщали, что хотели бы исключить ее из фракции "Слуг народа", но не уверены, что у них это получится.

Отметим, в начале ноября Валерий Залужный опубликовал колонку в издании The Economist, в которой описал текущую ситуацию на линии фронта и перечислил пять шагов для дальнейших успешных действий ВСУ. После этого определенные замечания к его тезисам имел президент Украины Владимир Зеленский. В частности, глава государства подчеркивал, что уверен в победе и не думает, что война в "тупике". В то же время представители офиса президента уверяли, что нет конфликта между верховным главнокомандующим и главнокомандующим ВСУ.

Напоминаем, министр иностранных дел Литвы отметил политикам из стран НАТО, что они не предоставляют Залужному всего оружия, которое он просит для противодействия РФ. В свою очередь в Госдепе США отметили, что на сегодня не давят на Украину относительно переговоров с Россией. Причина такой позиции — определенные намерения президента РФ Владимира Путина.