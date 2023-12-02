Лавров пожаловался, что Украина и Запад не хотят вести переговоры с Россией (видео)

Российский дипломат заявил, что в 2022-м году между Россией и Украиной были достигнуты договоренности, однако якобы тогдашний премьер Великобритании Джонсон приказал Киеву воевать дальше.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ни Украина, ни Запад не хотят вести переговоры о прекращении войны с Россией. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи ОБСЕ в Северной Македонии, сообщает российское агентство ТАСС.

По его словам, еще в 2022-м году между Россией и Украиной были достигнуты определенные договоренности, однако якобы тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал Киеву воевать дальше. В этом, как заявил Лавров, якобы признался глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Кроме того, российский дипломат заявил, что сейчас Запад не скрывает того, чтобы проиграет, если перестанет помогать Украине. Речь идет в первую очередь о том, что РФ не остановится на Украине, а пойдет войной на страны Балтии и на Польшу.

"Для того, чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать", — сказал Лавров.

Напомним, что на той же пресс-конференции Лавров назвал госсекретаря США Энтони Блинкена и представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля трусами. По словам дипломата, представители Украины, Польши и стран Балтии проигнорировали заседание ОБСЕ. А на ужин пригласили представителей всех делегаций, кроме россиян.

Также отметим, что 24 ноября Арахамия рассказал, что не все зависит от Украины и России в вопросе завершения войны. По его словам, в начале войны единство украинского народа сыграло чрезвычайно важное значение. Разведки разных государств сообщали о неспособности российских захватчиков найти слабые места для разлома нации.