"Пренебрежение становится очевидным": в США раскритиковали позицию Орбана по Украине

По словам американского дипломата Дэвида Прессмана, Будапешт процветает благодаря членству в ЕС и НАТО, однако при этом игнорирует интересы своих союзников.

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман критически высказался о позиции правительства Венгрии по ряду вопросов. Об этом пишет Reuters 5 декабря.

Выступая перед американскими компаниями, которые инвестировали в Венгрию, Прессман отметил, что Венгрия процветает как член Европейского Союза и НАТО. Взирая на это, компаниям из США выгодно вести в стране свой бизнес.

Дипломат отметил, что Будапешт полагается на своих союзников по НАТО, однако в последнее время все чаще "игнорирует интересы" остальных членов оборонного союза, в частности во время войны в Европе.

"Это пренебрежение становится очевидным, когда премьер-министр обнимает Путина, когда его правительство угрожает задержать крайне необходимую помощь своему соседу, Украине… Когда независимые СМИ и организации гражданского общества подвергаются преследованиям и нападениям", — сказал посол США.

Как отмечают журналисты, отношения между Венгрией и США ухудшились на фоне затягивания Будапештом процесса ратификации вступления Швеции в НАТО. Кроме того, глава венгерского правительства Орбан поддерживает тесные отношения с Москвой.

Напомним, 5 декабря стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на встречу в Париже в конце текущей недели с целью обсуждения вопроса начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее, 4 декабря СМИ сообщили, что Виктор Орбан написал письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю. В нем он призвал не выносить на повестку дня решения о макрофинансовой помощи Украине, а также о переговорах о ее вступлении в ЕС.