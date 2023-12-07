Командировки и отпуска народных депутатов: о чем имеют право знать избиратели

Обнародование информации о поездках депутатов в период войны не составляет государственной тайны, рассказал политтехнолог Олег Постернак.

Чтобы избежать манипуляций с командировками и отпусками депутатов за границу, Верховная Рада могла бы обнародовать информацию по каждому из них: сколько было командировок, сколько выездов за время полномасштабного вторжения. Эта информация не является закрытой, ее можно проанализировать. Об этом в комментарии Фокусу сказал политтехнолог Олег Постернак в материале "Зарубежный туризм", или Как украинские депутаты используют служебные командировки".

"Думаю, что руководство Верховной Рады могло бы обнародовать по каждому депутату такую информацию. В будущем гражданское общество проанализировало бы эту информацию, выразило бы отношение к ней. Обвинять только одну фракцию — невозможно. В каждой фракции всегда будут лица, которые пытаются злоупотреблять. При этом даже те, кто возмущается по поводу командировок, должны посмотреть на своих коллег по партии. Если говорить о "Европейской солидарности", то ее представитель в Центральной избирательной комиссии вообще выехал за границу и совершенно не хочет возвращаться обратно в Украину. Также мы знаем нескольких народных депутатов из фракции "Слуга народа", которые находятся за границей", — сообщил Олег Постернак.

Обнародование информации о поездках в период войны не составляет государственной тайны. Наоборот эти данные могли бы быть полезными обществу — граждане бы сделали выводы во время следующих парламентских выборов.

Напомним, нардеп Петр Порошенко заявил, что его не выпустили из Украины, хотя у него была командировка в Польшу и США.

Ранее в ВР отказались предоставлять информацию о зарубежных служебных поездках нардепов.

Больше читайте в материале Фокуса "Зарубежный туризм", или Как украинские депутаты используют служебные командировки".