В поисках генералов победы: нужно ли менять Залужного и военное командование

На фоне перехода войны в Украине в зимнюю кампанию политики начали обсуждать тему смены военного командования. Вероятность отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стала главным информационным трендом не только в Украине, но и на Западе. Фокус разбирался, нужно ли менять военное командование и что даст такое решение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пока отсутствуют основания говорить об увольнении главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Он также отметил, что недоразумение между политическим и военным руководством невозможно.

"По моему мнению, недоразумение невозможно. Потому что приоритет — война, и есть четкая вертикаль, где президент — это верховный главнокомандующий, и есть главнокомандующий, который операционный директор, который занимается, извините за терминологию, непосредственно войной. Есть CEO — президент страны, который в рамках войны занимается рядом других вопросов по обеспечению всем необходимым. Мне кажется, что это нонсенс, если будет какой-то конфликт, тем более на политической почве", — рассказал Подоляк в эфире национального телемарафона.

Генерал-майор Виктор Хоренко покинул пост командующего Сил специальных операций

Политическую дискуссию о необходимости замены высшего военного руководства начала заместитель председателя профильного парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая ("Слуга народа"). По ее мнению, причиной отставки генерала Залужного является отсутствие плана замысла войны на 2024 год. Народный депутат обвиняет главнокомандующего в отсутствии порядка в ВСУ и его понимания положения вещей.

Главнокомандующий Валерий Залужный попал под шквал политической критики после своей статьи в The Economist, где рассказал о сложном положении вещей на фронте и необходимости перемен. Впоследствии тот же The Economist написал, что президент Владимир Зеленский видит конкурента в Залужном, а дальнейшая политическая грызня только вредит Украине. Также в СМИ начала появляться информация, что Зеленский общается с некоторыми командующими Вооруженных сил без участия Залужного. Это в дальнейшем влияет на эффективность командования армией.

По словам секретаря профильного парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко ("Голос"), на фронте даже шутят, что в Украине есть две армии — Александра Сырского (командующего Сухопутными войсками) и Валерия Залужного.

Кадровые изменения в командовании ВСУ

Фокус уже рассказывал, о каких планах войны говорят народные депутаты и почему они не доступны для них и никогда такими не станут. Вместе с тем, в СМИ систематически просачиваются слухи о вероятной замене военного командования. По результатам летнего контрнаступления, которое не принесло ожидаемых от него результатов, появились новые слухи о вероятном увольнении командующих. Тогда речь шла о командующем оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александре Тарнавском, командующем Объединенными силами ВСУ Сергее Наеве. Также называли фамилию командующего Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, которая в конце ноября действительно была заменена на Анатолия Казмирчука. Также в этом году Владимир Зеленский уже сменил командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру на генерал-майора Анатолия Баргилевича и командующего Сил специальных операций генерал-майора Виктора Хоренко и полковника Сергея Лупанчука.

Валерий Залужный и перспектива политической карьеры

Согласно действующему законодательству, главнокомандующий ВСУ является высшей руководящей должностью в украинской армии. Вопрос назначения и увольнения главнокомандующего относится к полномочиям президента по представлению министра обороны. До 2020 года главнокомандующий также занимал должность начальника Генерального штаба ВСУ, принятие закона об основах национальной безопасности разделило эти две должности. К полномочиям главнокомандующего ВСУ относится контроль состояния обеспечения армии военной техникой, вооружением и другими ресурсами. Эта деятельность направлена на развитие армии, ее подготовку и обеспечение. Он отчитывается только перед президентом, то есть верховным главнокомандующим, и министром обороны о достижении военно-стратегических целей в сфере обороны.

В сети уже шутят, что в Украине две армии — Сырского и Залужного Фото: facebook.com/CinCAFU

По большому счету, назначив в июле 2021 года Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ, политическое руководство оказало ему некую медвежью услугу. В 2023 году генералу Залужному исполнилось 50 лет, он уже достиг высшей военной должности, то есть сделал свою карьеру. Перевод его на другое место будет выглядеть как понижение, а до заслуженного отдыха на пенсии ему также еще долго. Именно поэтому вероятная отставка Залужного выглядит в глазах политиков как начало собственной политической карьеры.

Когда стоит менять командование

Вопрос смены военного руководства пока не выглядит органичным и своевременным. Несмотря на заявления западной прессы, что ожидаемое контрнаступление не принесло результатов, украинскому военному командованию удается держать фронт и планировать наступательные операции. Их результативность зависит от многих факторов, которые не зависят от того самого командования.

"Если военный командир не может дать результат, то его нужно менять. Если командир неэффективен на своей должности, его должны перевести на другую должность, где он сможет более удачно реализовать свой профессионализм, знания, навыки и опыт. У нас есть соответствующий кадровый резерв, который формируют по рейтинговым оценкам военных, их знаниям и опыту. То есть процедура прописана, насколько эффективно она выполняется, судить трудно", — рассказывает Фокусу бывший спикер Генштаба, полковник запаса Владислав Селезнев.

Он отмечает, что существует военная инспекция, которая занимается оценкой кадров на уровне Минобороны и Генштаба. Все, кто выше, — это полномочия политического руководства.

Назначив Залужного главнокомандующим ВСУ в неполных 50 лет, Зеленский тем самым дал импульс его политической карьере Фото: president.gov.ua

Военный эксперт Олег Стариков напоминает, что армия является частью государства и продолжением его общественного устройства, все решения принимаются консенсусно политическим и военным руководством.

"Зачем назначать, чтобы потом менять? Должность главнокомандующего является прерогативой президента как верховного главнокомандующего, именно он определяет то военное лицо, в ком видит командующего армией. Другое дело, это вопрос недоразумения высшего политического и высшего военного командования. Если на военное командование оказывается давление, оно имеет право подать в отставку. В таком случае это приведет к политическому кризису, а во время войны — вообще хаосу", — говорит он Фокусу.

Фамилию командующего Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко называли среди тех, кого могут уволить из-за неудовлетворительных результатов контрнаступления Фото: "Армия Информ"

Стариков напоминает, что в странах-членах НАТО существует давно установленный подход к кадровой политике с постоянной ротацией на должностях. По его словам, на высшие командные должности назначают сроком на 48 месяцев и впоследствии переводят на еще более высокие должности или отправляют на пенсию. То есть четыре года командующий знает, что может работать на результат.

"Войны начинают и заканчивают с теми же политиками и командующими. Если политическое руководство действительно имеет замысел изменить командование, главнокомандующего, то нужно строить коммуникацию более открыто. В случае Залужного он имеет высокий авторитет в обществе, поэтому если планируется замена, должно быть объяснение — почему, куда и на кого меняют. Народ не нужно держать в информационном вакууме", — отмечает Фокусу военный эксперт Иван Ступак.

Он обращает внимание и том, что новое командование должно получить полный карт-бланш для формирования своей собственной команды. В противном случае, а часто так и происходит, новому руководителю назначают заместителей, с которыми ему приходится работать.