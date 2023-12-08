Переговоры с Россией: в Белом доме рассказали, когда Зеленский может встретиться с Путиным

По словам представителя администрации Джона Кирби, президент Владимир Зеленский должен определить, как и когда закончится война, а также на каких условиях готов вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

В Белом доме уверены, что Украина должна самостоятельно принимать решения о возможных переговорах с Россией, не подвергаясь давлению со стороны США. Об этом заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Америка ищет способы помочь Киеву в сопротивлении России, не вынуждая его на определенные действия.

Представитель Белого дома отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен определить, как и когда закончится война.

"Вы будете абсолютно недовольны моим ответом. Президент Зеленский должен определить, как и когда закончится эта война, а также на каких условиях он готов вести переговоры с Путиным", — заявил Кирби.

Он также подчеркнул, что в настоящее время количество российских войск увеличивается, и Путин, вероятно, не будет ждать весны, а продолжит вести наступательные действия. Поэтому Украина должна иметь больше возможностей не только для защиты, но и для того, чтобы идти в контрнаступление. Для этого, по его словам, следует срочно принять новое финансирование.

Напомним, 6 декабря законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине в сфере безопасности, был заблокирован в Сенате США. Причиной блокировки закона стала позиция представителей Республиканской партии, которые настаивают на более жестких мерах по контролю над иммиграцией на границе США с Мексикой.

В понедельник, 4 декабря, глава бюджета Белого дома Шаланда Янг направила лидерам Конгресса письмо, в котором говорилось, что бездействие до конца года в отношении финансирования грозит "поставить Украину на колени на поле боя".