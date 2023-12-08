"Антирекорд": Рада проголосовала за лишение мандатов еще 3 нардепов, — Железняк

По словам народного депутата Железняка, без мандатов остались два мажоритарщика Ефимов и Шпенов, а также избранник от "Батьківщини" Данилов. Теперь в парламенте остался 401 депутат.

Верховная Рада Украины проголосовала за то, чтобы лишить мандата трех народный депутатов Украины. Об этом у себя в Telegram написал депутат Ярослав Железняк.

По его словам, мандаты сложили:

Ефимов М.В. из фракции "Восстановление". Мажоритарщик, а потому его место будет свободно до завершения войны.

Внефракционный Шпенов Д.Ю. также Мажоритарщик.

Данилов В.Б. из фракции "Батьківщина". Его место займет другой депутат по списку.

Железняк отметил, что за лишение мандата Ефимова проголосовали 283 нардепа, Данилова — 291, а Шпенова — 289.

"В Раде остался 401 депутат. Антирекорд", — резюмировал Железняк.

Рада проголосовала за лишение мандатов еще 3 нардепов Фото: Скриншот

Напомним, что 7 декабря стало известно, что Зеленский уволил своего представителя в Верховной Раде. Федор Вениславский ранее также был представителем президента Украины в Конституционном суде, когда длился судебный процесс относительно конституционности указа по поводу досрочного роспуска Верховной Рады.

Также сообщалось, что Верховная Рада назначила нового главу Фонда госимущества. Новый глава ФГИ Виталий Коваль заявил, что следует занять "более ответственную позицию в системе государственного управления".