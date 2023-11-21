Региональный кадр: Верховная Рада назначила нового главу Фонда госимущества

Новый глава ФГИ Виталий Коваль заявил, что следует занять "более ответственную позицию в системе государственного управления".

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Украинский парламент 21 ноября поддержал назначение Виталия Коваля на должность главы Фонда госимущества Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

"ЗА — 279", — написал он.

Сам Коваль также подтвердил свое назначение.

"Сегодня Верховная Рада поддержала мою кандидатуру на должность главы Фонда госимущества Украины. За – 279 голосов. А это значит, что нужно занять еще более ответственную позицию в системе государственного управления", — написал он.

Что предшествовало

Напомним, до сентября 2023 года Фондом государственного имущества руководил Рустем Умеров, который затем был назначен министром обороны.

Вместо Умерова главой Фонд госимущества планировали назначить Ольгу Пищанскую, которая была руководителем Антимонопольного комитета. Несмотря на увольнение из АМКУ, Пищанская отказалась перейти в Фонд госимущества.

Кто такой Виталий Коваль

Виталий Коваль родился в 1981 году в Ровенской области. В период с 2004 по 2006 год работал в кредитном департаменте "Укргазбанка". В 2006-2019 годах был соучредителем или возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях: ООО "Атлант-транс", ООО "Инвесттрейдсервис", ООО "РГС-Логистикгруп", ООО "ВВВ Монтаж" и ООО "Санако".

В 2019 году Коваля был назначен главой Ровенской областной государственной администрации.

У главы Фонда есть профессиональное бизнес-образование. В 2017 году Коваль получил степень MBA во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета. Также учился в Aspen Institute Kyiv.

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Что можно ожидать в Фонде госимущества

В мае 2023 года депутаты приняли законопроект №8250 о реформе ФГИУ и расширили полномочия его главы. Теперь глава фонда может самостоятельно назначать заместителей и формировать команду, ранее это делал Кабмин.

Кроме того, согласно закону к Фонду госимущества отходят все подсанкционные активы, которые, по решению Высшего антикоррупционного суда, должны взыскать в доход государства. Среди крупных объектов — Демуринский горно-обогатительный комбинат, производитель газобетонных блоков "Аэрок", ТРЦ Ocean Plaza и т. д.

"Запуск большой приватизации – одна из главных задач для нового руководителя", – подчеркнул народный депутат, заместитель главы комитета ВР по вопросам экономического развития Алексей Мовчан.

Вторая задача для нового главы — увеличить число объектов малой приватизации, утверждает Мовчан.

Третья – настроить эффективное управление объектов, пока невыставляемых на продажу, например "Центрэнерго" и Одесского припортового завода, добавляет нардеп.

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Напомним, Фокус писал, что, по словам экономиста Центра экономической стратегии Богдана Прохорова приватизация может помочь восстановить украинскую экономику. Также отметим, что в июле 2022 года Верховная Рада запретила приватизировать оборонные предприятия. Так, к объектам, которые не подлежат приватизации, были добавлены предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении ВСУ.