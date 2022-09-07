Рада избрала нового главу Фонда госимущества: кто им стал

Сопредседатель "Крымской платформы" и делегат Украины на переговорах с РФ Рустем Умеров набрал 282 голоса и возглавил Фонд.

В среду, 7 сентября, Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Рустема Умерова на должность главы Фонда государственного имущества. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко на своем канале в Телеграм.

"Новым главой Фонда госимущества стал народный депутат "Голоса" Рустем Умеров. 282 голосов "за", — написал Гончаренко.

Гончаренко также напомнил, что ранее был представлен в качестве кандидата спикером фракции "Слуга народа" Юлией Палийчук.

Сегодня он уже сложил полномочия нардепа.

Новый глава Фонда госимущества Рустем Умеров: что о нем известно

Рустем Умеров — украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва.

Родился в 1982 году в Самарканде Узбекской ССР, в семье выходцев из Алушты (Крым, Украина). Этнический крымский татарин и мусульманин.

Умеров окончил Национальную Академию Управления по специальностям "экономика" и "финансы".

См лет (с 2003 по 2010 года) работал в компании оператора мобильной связи "lifecellʼ. Занимал различные должности: от начальника управления до начальника департамента. Также работал в компаниях "iCapitalʼ и "ICG Investmentsʼ.

В 2007 году стал сооснователем международной организации "Bizin Qirim" и общественной организации "Землячество крымских татар". Кроме того, Умеров известен как сооснователь "Фонда развития Крыма". В 2013 году Умеров основал фонд "ASTEM Foundationʼ. С 2014 года известен как сооснователь благотворительного фонда "Эвкаф"

В 2012 году стал соучредителем и членом правления Крымской Международной Бизнес Ассоциации, также являлся доверенным лицом кандидата в народные депутаты по 10 округу (АР Крым) Ахтема Чийгоза.

Кроме того, Умеров был делегатом Курултая крымскотатарского народа и советником Лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

В 2019 году был избран в украинский парламент как кандидат от партии "Голос" (18 номер в списке).

С 29 августа 2019 года Умеров занимал должность секретаря Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

С 2020 года — сопредседатель депутатского объединения "Крымская платформа".

Также Умеров представлял украинскую делегацию на переговорах с РФ.

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Рустем Умеров женат и воспитывает троих детей.

Напомним, 17 февраля Рада уволила Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Сенниченко написал заявление об увольнении по собственному желанию еще в ноябре прошлого года. После короткого обсуждения решение поддержали 318 народных депутата.

Во время первого голосования за отставку Сенниченко, которое состоялось 27 января 2022, было отдано 223 голоса из 224 необходимых. По словам депутата из "Батькивщины" Сергея Власенко у троих его коллег не сработала система для голосования.