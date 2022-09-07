Рада обрала нового голову Фонду держмайна: хто ним став

Співголова "Кримської платформи" та делегат України на переговорах з РФ Рустем Умєров набрав 282 голоси та очолив Фонд.

У середу, 7 вересня, Верховна Рада підтримала кандидатуру Рустема Умєрова на посаду голови Фонду державного майна. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко на своєму каналі в телеграм.

"Новим головою Фонду держмайна став народний депутат "Голосу" Рустем Умєров. 282 голоси "за", — написав Гончаренко.

Гончаренко також нагадав, що його раніше представила як кандидата речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Сьогодні він уже склав повноваження нардепа.

Новий голова Фонду держмайна Рустем Умєров: що про нього відомо

Рустем Умєров — український політичний діяч, підприємець, інвестор та меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України ІХ скликання.

Народився 1982 року в Самарканді Узбецької РСР, у сім'ї вихідців з Алушти (Крим, Україна). Етнічний кримський татарин та мусульманин.

Умєров закінчив Національну Академію Управління зі спеціальностей "економіка" та "фінанси".

См років (з 2003 по 2010 роки) працював у компанії оператора мобільного зв'язку "lifecell". Обіймав різні посади: від начальника управління до начальника департаменту. Також працював у компаніях "iCapital" та "ICG Investments".

У 2007 році став співзасновником міжнародної організації Bizin Qirim та громадської організації Земляцтво кримських татар. Крім того, Умеров відомий як співзасновник Фонду розвитку Криму. У 2013 році Умєров заснував фонд "ASTEM Foundation'. З 2014 року відомий як співзасновник благодійного фонду "Евкаф".

У 2012 році став співзасновником та членом правління Кримської Міжнародної Бізнес Асоціації, також був довіреною особою кандидата у народні депутати з 10 округу (АР Крим) Ахтема Чийгоза.

Крім того, Умєров був делегатом Курултаю кримськотатарського народу та радником Лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

У 2019 році обраний до українського парламенту як кандидат від партії "Голос" (18 номер у списку).

З 29 серпня 2019 року Умєров обіймав посаду секретаря Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

З 2020 року — співголова депутатського об'єднання "Кримська платформа".

Також Умєров представляв українську делегацію на переговорах із РФ.

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджено орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Рустем Умєров одружений та виховує трьох дітей.

Нагадаємо, 17 лютого Рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна. Сенниченко написав заяву про звільнення за власним бажанням ще у листопаді минулого року. Після короткого обговорення рішення підтримали 318 народних депутатів.

Під час першого голосування за відставку Сенниченко, яке відбулося 27 січня 2022 року, віддано 223 голоси з 224 необхідних. За словами депутата з "Батьківщини" Сергія Власенка, у трьох його колег не спрацювала система для голосування.