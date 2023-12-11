Вслед за Венгрией: в Словакии выступили против переговоров о членстве Украины в ЕС

Словацкий депутат Европарламента Мирослав Радачовски заявил, что Киеву нужно решить проблемы с коррупцией, а также «территориальные вопросы».

В Словакии считают, что Украина еще не готова к началу переговоров о вступлении в Европейский союз. Об этом сказал председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри в комментарии российскому порталу "Известия".

Сообщается, что возможность переговоров с Украиной и Молдовой, вероятно, будет обсуждаться в рамках саммита глав государств Евросоюза, который состоится 14 декабря в Брюсселе. Ранее, в ноябре, Еврокомиссия дала соответствующую рекомендацию ЕС.

При этом Кэри считает, что Киев еще не готов к переговорам о членстве в ЕС. По его словам, для того, чтобы присоединиться к союзу, Украине нужно "сделать еще много шагов и пройти очень длинный путь".

"Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии", — заявил он.

В свою очередь депутат Европарламента от Словакии Мирослав Радачовски в комментарии журналистам сказал, что его страна может заблокировать решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной.

По мнению Радачовски, Киеву необходимо разобраться с коррупцией, а также решить "территориальные вопросы".

Напомним, 5 декабря министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что в текущих обстоятельствах сложно представить членство Украины в Евросоюзе. Он подчеркнул, что у Киева должна быть перспектива членства в будущем, однако "с соблюдением всех правил".

Ранее, 14 ноября, Юрай Бланар заявил, что Словакии не будет отправлять Украине оружие, однако будет соблюдать контракты на поставки военной помощи на уровне частных фирм. По его словам, Братислава хочет прекращения огня в Украине, чтобы она стала развитым и интегрированным государством.