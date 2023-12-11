"Общее будущее": Кулеба назвал итоги первых за время войны переговоров с Сийярто (видео)

По словам украинского дипломата, главной темой встречи стало возможное европейское будущее Киева, которое также зависит от позиции Будапешта. Глава МИД Венгрии ожидает возвращения к ситуации 2015 года.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто, во время которых обсуждалось европейское будущее Украины. Об итогах он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram 11 декабря.

По его словам, они вдвоем уже давно знают друг друга, однако за время полномасштабной войны в Украине впервые смогли провести двусторонние переговоры.

"Мы говорили час. Это был очень долгий, искренний разговор. Мы сели и поговорили. Мы честно отвечали на вопросы друг друга. Безусловно, главной темой было решение Европейского Совета об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС", — рассказывает Дмитрий Кулеба.

В то же время, раскрывать все детали переговоров глава МИД не стал. Он призвал дать немного времени, так как сначала необходимо доложить о результатах встречи президенту Владимиру Зеленскому. Петер Сийярто в свою очередь готовит доклад для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Лишь после этого можно дать ответ на важный вопрос.

"Между тем, хочу дать один сигнал. Я четко сказал Петеру: у нас общее будущее в Европе. Мы должны туда как можно быстрее дойти. Вместе", — подытожил Дмитрий Кулеба.

Переговоры между МИД Венгрии и Украины: реакция Сийярто

В первую очередь Петер Сийярто упомянул, что до февраля 2022 года они с Дмитрием Кулебой много встречались, говорили и обсуждали важные вещи, ведь была цель улучшить отношения между странами. Потом, после вторжения РФ, встречи были поставлены на паузу.

"Мы говорили о евроинтеграционных амбициях Украины. Я сказал своему коллеге, что для нас это не тактический вопрос, а решение, которое имеет историческое значение для будущего Европейского союза в целом. Предложение о принятии решения не подготовлено, и Еврокомиссия практически не представляет, какое влияние окажет членство Украины в ЕС на все сообщество", — пишет Петер Сийярто.

Главы МИД Венгрии и Украины рассказали об итогах двусторонних переговоров Фото: Петер Сийярто/Facebook Главы МИД Венгрии и Украины рассказали об итогах двусторонних переговоров Фото: Петер Сийярто/Facebook Главы МИД Венгрии и Украины рассказали об итогах двусторонних переговоров Фото: Петер Сийярто/Facebook

Также была поднята тема Закона о меньшинствах. Будапешт ожидает, что ситуация вернется на период 2015 года.

При этом Петер Сийярто так и не рассказал, одобрит ли Венгрия начало переговоров Украины с ЕС.

Напомним, 11 декабря президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что позиция Венгрии разрушает единство Евросоюза. По его словам, остается только надеяться на то, что Украина и Молдова все же смогут начать переговоры с ЕС в декабре. Для этого необходимо переубедить Будапешт.