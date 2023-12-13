Гадкий утенок Европы: как Виктор Орбан стремится стать черным лебедем мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в США хотел бы попытаться убедить республиканцев остановить финансовую поддержку для Украины в то время, как мог бы налаживать контакты, в частности, и с президентом Владимиром Зеленским, который в эти дни также находится в Вашингтоне. Фокус узнавал с какой целью венгерский политик поехал агитировать против Украины.

Республиканцы встречаются с представителями Венгрии, в частности, премьером Виктором Орбаном, который в эти дни находится с визитом в США, о прекращении помощи Украине. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники и источники в республиканской партии. Речь идет о закрытой встрече в Вашингтоне в рамках двухдневного мероприятия, организованного консервативным аналитическим центром Heritage Foundation, который откровенно поддерживает бывшего президента США Дональда Трампа и его правые движения. На него пригласили членов венгерского института международных отношений и сотрудников посольства Венгрии в Вашингтоне.

Дипломатический источник, близкий к посольству этой восточноевропейской страны, сообщил британскому изданию, что Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе, поэтому он пытается заблокировать ее и со стороны ЕС.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан приехал в США из Аргентины, куда был приглашен на инаугурацию нового президента Хавьера Милея. Этот визит в Вашингтон недружественного к Украине европейского лидера пришелся на время сложных политических дебатов относительно будущей поддержки Киева в борьбе с продолжающейся агрессией РФ. Накануне в Сенате заблокировали законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму около $106 млрд — он не прошел процедурное голосование из-за требований республиканцев о более жесткой миграционной политике.

Такое решение сенаторов критикует ряд ведущих аналитических центров страны, но не Heritage Foundation. И этого не скрывают — его эксперты с начала полномасштабного вторжения выступали против предоставления Украине помощи. Так в прошлом году исполнительный директор лоббистской операции Джессика Андерсон опубликовала заявление под заголовком: "Пакет помощи Украине ставит Америку на последнее место". В августе этого года вице-президент Heritage Foundation Виктория Коутс написала в соцсетях: "Пришло время покончить с пустыми чеками без даты для Украины".

Угроза блокирования вступления Украины в ЕС

Орбан известен в политических кругах тем, что почти с начала полномасштабного вторжения России в Украину он критикует желание Запада, в частности, ЕС и США, оказывать Украине помощь. А в течение последнего года демонстрирует сближение с российским президентом Владимиром Путиным. Два месяца назад лидеры России и Венгрии встретились в Китае. Улыбающиеся лица можно было заметить на официальных фото. А недавно Орбан заявил, что требует снять вопрос членства Украины в Европейском Союзе (ЕС) с повестки дня Европейского Совета в декабре. В твиттере он написал: "Очевидно, что предложение Еврокомиссии по вступлению Украины в ЕС является необоснованным и плохо подготовленным".

Дональд Трамп считает Орбана одним из сильнейших политиков и лидером Турции Фото: USA Today

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин уже отмечал, что Орбан действует именно так, потому что считает, что его время пришло, он может влиять на мировые процессы.

"Угрозы заблокировать начало переговоров Украины с ЕС о вступлении и выделении 50 млрд евро на следующие четыре года серьезные, их не стоит недооценивать. Орбан хорошо чувствует, что подъем правых движений в Европе играет ему на пользу, более того, он попытается этот процесс возглавить. Тянуть время, чтобы ждать республиканцев в Белом доме, с которыми у него устоявшиеся связи — тоже часть этой игры", — отмечал он.

Что такое Heritage Foundation

"Орбан будет встречаться с теми, с кем не будет встречаться Зеленский, — замечает в разговоре с Фокусом директор Программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, — то есть именно с радикальными трампистами, с самим Дональдом Трампом, несмотря на то, что бывший президент не знает, какой страны Орбан является лидером".

Напомним, в октябре 2023 года, выступая в Нью-Гемпшире, Трамп сказал: "Весь мир взрывается. Вы знаете, для меня большая честь — есть такой человек, Виктор Орбан, кто-то когда-нибудь слышал о нем? Он, наверное, один из самых сильных лидеров в мире. Он лидер Турции".

Но при этом эксперты говорят, "гастроли" Орбана в США не стоят того внимания, которое они имеют сейчас.

Дело в том, что Орбан не посещает США по приглашению президента страны или даже лидера одной из партий — в данном случае республиканской. Орбан приехал на мероприятия одного аналитического центра с сомнительной репутацией.

Heritage Foundation — когда-то был достаточно влиятельный аналитический центр США, но теперь стал одним из центров мнений крайних трампистов. Его эксперты разработали 900-страничный план "Project 2025", который создан исключительно под идею прихода Трампа к власти. В нем, в частности, говорится об увольнении всех служащих из "федеральной службы США" (исполнительной ветви США) и наборе "консервативных, правильных госслужащих". Иными словами — "Project 2025" предлагает дать должности лояльным к Трампу людям.

Некогда авторитетный аналитический центр Heritage Foundation скатился до персонального пиарщика Дональда Трампа и сторонника конспирологических заговоров Фото: heritage.org

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники писало, что Дональд Трамп и его союзники "начали разрабатывать конкретные планы использования федерального правительства для наказания критиков и оппонентов, если он выиграет второй срок". "Публично Трамп пообещал назначить специального прокурора для "преследования" президента Байдена и его семьи. Бывший президент часто выдвигает против них обвинения в коррупции, которые не подтверждаются имеющимися доказательствами", — отмечало издание.

Критики "Project 2025" от Heritage Foundation считают, что он направлен на наделение Трампа почти диктаторскими возможностями и превращение ФБР и Минюст в персональный инструмент мести Трампа своим оппонентам.

Сейчас аналитики говорят, этот фонд не может никаким образом влиять на мнение действующей американской власти, а сам Орбан не будет иметь никаких встреч на высоком уровне в Сенате, палате представителей, в комитетах, чтобы отстаивать свою точку зрения, — официального протокола для Орбана не запланировано.

"Такая встреча может дать повод для контрукраинских трампистов, новые аргументы, подтверждение их предыдущих мыслей или определенной инсайдерской информации. Но ни при каких обстоятельствах нельзя говорить, что Орбан может изменить какую-то информационную политику или ввести определенные нарративы, которые будут активно использоваться. Нельзя говорить, что он станет новатором, законодателем тенденций, тем более. Для Украины визит Орбана — дополнительная информационная проблема, с которой надо бороться, это дополнительные нарративы, которые нам надо перебивать собственными", — добавляет Александр Краев.

Эксперт говорит, что Орбан, действительно, очень близко пытается общаться с трамповской частью республиканцев, при президенте Трампе его приглашали на различные мероприятия.

Какой есть шанс на диалог с Украиной

"Праворадикальный маргинес политики будет иметь с Орбаном встречи. И это будет такой параллельный трек к визиту в США Владимира Зеленского. Вряд ли они хотели бы пересекаться", — предполагает аналитик и отмечает, что на самом деле параллельное пребывание Орбана и Зеленского в США является шансом найти общий язык.

"Мне очень хотелось бы, чтобы на фоне постоянно противостояния мы вышли на какое-то понимание отношений с Орбаном. И этот визит, и накануне визит в Аргентину, мог бы стать шагом к примирению между Киевом и Будапештом. В то время, когда Орбан не едет в Украину, а встреча в Европе мало вероятна, можно было бы сделать такую встречу в Вашингтоне. Конечно, в это мало верится, но в идеальном развитии событий, это бы могло очень помочь", — объясняет эксперт "Украинской призмы"

Зеленский и Умеров уже имели разговоры с Орбаном и министром обороны Венгрии Кристофом Шалаем-Бобровницким Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Напомним, 10 декабря во время инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея Зеленский и Орбан уже встречались. Тогда в Офисе президента заявили, президент Украины "максимально откровенно" поговорил с Орбаном. Позже стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров пообщался по телефону с главой министерства обороны Венгрии Кристофом Шалаем-Бобровницким, пригласив его в Киев, а вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина встретилась с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Приглашал ли Зеленский Орбана в украинскую столицу на этот раз неизвестно, но ранее венгерский премьер избегал визита.