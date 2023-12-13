"Не намерены мешать": СМИ объяснили почему Австрия "подняла шум" касательно Украины в ЕС

Австрийский чиновник заявил, что Вена не против вступления Украины в ЕС. По его словам, Австрия также хочет видеть в союзе одну из балканских стран.

Австрия хочет, чтобы кроме Украины в состав Европейского союза была принята Босния и Герцеговина, с которой ее связывают давние экономические и политические отношения. Об этом пишет Politico 13 декабря.

В медиа утверждают, что настоящая причина, по которой Австрия внезапно "подняла шум" касательно Украины в Брюсселе, связана с Боснией и Герцеговиной. Министр Европы по Европе Каролина Эдтштадлер назвала присоединение балканской страны к ЕС "геополитической необходимостью".

"Мы хотим видеть Боснию и Герцеговину в семье ЕС", — заявила Эдтштадлер во время визита в Сараево.

Сообщается, что в Вене заинтересованы в том, чтобы создать "прочный мир" на территории бывшей Югославии, а также снизить российское влияние в регионе. По мнению австрийских политиков, добиться этого можно, интегрировав Западные Балканы в ЕС.

"Мы не намерены мешать Украине на пути к вступлению в ЕС", — сказал журналистам неназванный австрийский чиновник.

По словам собеседника издания, препятствовать интеграции Киева в Евросоюз, это все равно, что "стоять перед товарным поездом". Он подчеркнул, что единственная цель Австрии состояла в том, чтобы присоединить Боснию и Герцеговину "к хвосту поезда".

На данный момент Босния и Герцеговина имеет статус страны-кандидата в Евросоюз.

Напомним, 13 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. При этом он считает, что Украина не готова к такому шагу.

Ранее, 12 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет ни одной европейской страны, которая не хотела бы видеть Киев в составе ЕС. По его словам, угроза того, что Венгрия может выступать против членства Украины в Европейском Союзе была снята.