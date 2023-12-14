"Не будет концом света": Данилов высказался о возможном вето Венгрии на членство Украины в ЕС

По словам украинского чиновника, Киев разделяет европейские ценности и отвечает "всем критериям свободы". Речь идет о свободе слова и правах человека.

В Киеве будут "разочарованы", если Венгрия заблокирует решение о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью La Repubblica от 14 декабря.

Журналисты поинтересовались у украинского чиновника, какой будет реакция Украины, если Венгрия наложит вето на решение о старте переговоров.

"Мы были бы разочарованы. Но это не будет концом мира. Мне интересно другое. Что такое Европейский союз? Если это сообщество ценностей, мы, безусловно, отвечаем всем критериям свободы", — сказал секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что Украина является демократической страной, в которой поддерживаются права человека и свобода слова.

Чиновник также отметил, что победа Украины нужна не только украинцам. По его словам, если РФ победит, то следующими жертвами ее агрессии могут стать страны Балтии и Польша, которые являются членами НАТО.

Напомним, 14 декабря Европейская комиссия сообщила, что разблокировала 10 миллиардов евро для Будапешта перед саммитом ЕС по Украине. Ранее они были заморожены из-за беспокойства по поводу верховенства права в Венгрии.

Ранее, 12 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза того, что Венгрия может выступать против членства Украины в Европейском союзе была снята. По его словам, нет ни одной европейской страны, которая не хотела бы видеть Киев в составе ЕС.