Российский дипломат Дмитрий Полянский заявил, что любое соглашение с Киевом теперь может быть только о капитуляции. До этого второй президент Леонид Кучма говорил, что переговоры невозможны из-за желания Путина уничтожить саму концепцию Украины.

Постоянный представитель России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина потеряла возможность для подписания "выгодного мирного соглашения". Об этом сообщает российское государственное издание ТАСС.

По утверждению Полянского, Украина "потеряла возможность" достичь выгодного мирного соглашения с РФ. Теперь такое соглашение возможно только в случае подписания Киевом капитуляции.

"Украина потеряла возможность заключить выгодное мирное соглашение, теперь любое возможное соглашение будет отражать ее капитуляцию", — заявил постпред РФ в ООН.

Также он заявил, что Запад продолжает поставлять вооружение Украине несмотря на то, что украинское руководство якобы не в состоянии контролировать его партии и арсеналы. А Россия взамен может дать "достойное сопротивление" против любого вооружения, поставляемого против них. Вместе с тем Москва рассчитывает на то, что большинство в мире "понимает", на ком лежит ответственность за нарушение международных договоров.

Напомним, 11 декабря Леонид Кучма заявил, что переговоры с РФ нереальны из-за позиции Владимира Путина. Российский президент хочет уничтожить саму концепцию Украины.

15 ноября в РФ соцопрос показал, что сторонников переговоров стало больше, чем тех, кто поддерживает войну. Также большинство населения негативно относится ко второй волне мобилизации.